Thủ tướng: Phát triển công nghiệp quốc phòng thành mũi nhọn công nghiệp quốc gia

Theo TTXVN, phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã chủ động, nhạy bén trong công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả về trước mắt và lâu dài.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026 ẢNH: NGUYÊN KHÁNH

Quân đội đã nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Cùng với đó là tập trung xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, hiện đại, có bản lĩnh chính trị cao, kỷ luật nghiêm, năng lực chuyên môn tốt và làm chủ công nghệ, vừa củng cố sức mạnh truyền thống, vừa hình thành năng lực mới của chiến tranh hiện đại...

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại. Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn; không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng mà cả tác động về kinh tế - xã hội, ngoại giao nói chung; nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, không để sự kiện bên ngoài chuyển hóa thành khủng hoảng trong nước.

Thủ tướng lưu ý phải tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; thực hiện việc điều chỉnh tổ chức bộ tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và đáp ứng điều kiện tác chiến mới.

Cạnh đó, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, không gian mạng, hạ tầng chiến lược và xử lý tình huống phải kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về phương pháp, chắc chắn về pháp lý, chủ động về truyền thông và tránh mắc bẫy leo thang. Xây dựng phòng thủ quân khu, các khu vực phòng thủ vững chắc trong điều kiện mới, đồng bộ với cơ chế lãnh đạo và tổ chức quân sự địa phương.

Thủ tướng cho rằng, phải phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia và làm chủ công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng chiến lược để bảo đảm năng lực ứng phó trong mọi tình huống, trọng tâm là đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả về đối ngoại quốc phòng, tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động đối ngoại, góp phần xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, giảm thiểu nguy cơ xung đột, đặc biệt chú trọng về khoa học, công nghệ, đào tạo nhân lực để phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách và tổ chức chu đáo, trang trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ.

Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu thập thông tin và xác định danh tính liệt sĩ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của các cấp, các ngành, nhất là Bộ Quốc phòng và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.