Lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân

Ngày 30.5, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, Ban Thanh niên Công an nhân dân (CAND) phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ ra quân và các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026". Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng cục Công tác chính trị, Bộ Công an, dự và chỉ đạo buổi lễ.

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất"

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thiếu tướng Ngô Hoài Thu khẳng định, Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026 là hoạt động trọng tâm của năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VIII.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu trao tặng nguồn lực cho tỉnh Cà Mau ẢNH: HỮU ĐỆ

Thiếu tướng Lê Hoài Thu yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp trong CAND bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Bí thư T.Ư Đoàn để triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện; tăng cường giáo dục truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Đồng thời, cần phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Thiếu tướng Lê Hoài Thu thăm hỏi các gia đình chính sách tại Cà Mau ẢNH: HỮU ĐỆ

Phát động chiến dịch, thượng tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên CAND, cho biết chiến dịch được triển khai trong thời điểm tuổi trẻ CAND thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Qua đó phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới.

Anh Đồng Đức Vũ phát biểu tại chương trình ẢNH: HỮU ĐỆ

Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026 được triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8.2026 với phương châm rộng khắp - an toàn - hiệu quả - bền vững. Các hoạt động trọng tâm gồm chương trình "Tiếp sức mùa thi", "Tình nguyện gắn với nhiệm vụ chuyên môn" cùng các chiến dịch "Hành quân xanh", "Mùa hè xanh", "Kỳ nghỉ hồng".

Nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh trật tự; phòng, chống ma túy; hỗ trợ đối tượng yếu thế; chăm lo gia đình chính sách, người có công; đồng hành cùng thanh thiếu nhi và lực lượng công an xã vùng biên giới.

Ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện

Tại chương trình, ban tổ chức đã ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện gồm: Đội hình tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự; Đội hình hưởng ứng phong trào Bình dân học vụ số; Đội hình Tiếp sức mùa thi; Đội hình Hành quân xanh; Đội hình Mùa hè xanh và Đội hình Kỳ nghỉ hồng. Các đội hình sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân trong suốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Tại buổi lễ, Ban Thanh niên CAND cùng các đơn vị đồng hành đã trao biển tượng trưng tổng nguồn lực gần 1,3 tỉ đồng để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ban tổ chức trao tặng các công trình vận động được cho địa phương ẢNH: HỮU ĐỆ

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được trao tặng tại chương trình như: kinh phí xây dựng cầu giao thông nông thôn trị giá 528 triệu đồng do Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát cơ động vận động ca sĩ Hòa Minzy hỗ trợ; công trình "Ánh sáng an ninh" trị giá 85 triệu đồng do Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp vận động Công ty Đoàn Gia tài trợ.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn trao tặng 150 suất khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và quà cho người dân. Dịp này, ban tổ chức cũng trao 15 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo; trao học bổng và dụng cụ học tập cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Đá Bạc.