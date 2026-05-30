Cầu nối gắn kết và tiếp sức cho lao động trẻ

Sáng 30.5, tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức khai mạc Giải Bóng đá nam Thanh niên công nhân năm 2026.

Đây là hoạt động khởi đầu cho Ngày hội "Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" năm 2026, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Sân chơi bổ ích

Trong ngày 30.5, các trận vòng sơ loại Giải bóng đá Thanh niên công nhân được tổ chức từ sáng đến chiều, thu hút đông đảo đội bóng tham gia. Các đội bóng thi đấu theo hình thức loại trực tiếp để chọn ra đội vô địch, đội nhì và đội ba của giải.

Các đội bóng thanh niên công nhân tham gia thi đấu trong ngày 30.5 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Là cầu thủ đại diện cho Công ty Cosonic tham gia giải, anh Nguyễn Đức Mạnh không giấu được sự phấn khởi và háo hức. Anh Mạnh chia sẻ, bản thân anh cũng như toàn thể anh em trong công ty đều mang trong mình tâm trạng vô cùng náo nức khi được góp mặt tại một giải đấu phong trào có quy mô lớn và bài bản dành riêng cho giới công nhân viên.

Các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đánh giá về ý nghĩa của giải đấu, anh Mạnh khẳng định đây thực sự là một sân chơi vô cùng bổ ích. Ngày hội bóng đá không chỉ giúp người lao động rèn luyện nâng cao sức khỏe, mang lại tinh thần sảng khoái sau những giờ làm việc vất vả, mà quan trọng hơn cả là tạo ra cơ hội giao lưu tuyệt vời. Qua những đường bóng trên sân, sự thấu hiểu, tình anh em và tinh thần đoàn kết của tập thể người lao động công ty ngày càng được thắt chặt.

Khơi dậy tinh thần tham gia phong trào của thanh niên

Chia sẻ về ý nghĩa của Ngày hội thanh niên công nhân và giải thể thao do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp TCP Việt Nam lựa chọn tổ chức tại địa phương, anh Nguyễn Việt Hà, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn xã Bình Tuyền (tỉnh Phú Thọ), đã bày tỏ niềm phấn khởi và đánh giá cao những giá trị thiết thực mà chương trình mang lại.

Theo anh Hà, Bình Tuyền là địa phương có lực lượng tuổi trẻ đông đảo với hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, trong đó thanh niên công nhân chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và Đoàn thanh niên xã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng này thông qua các hoạt động như: thăm hỏi dịp Tết Nguyên đán, tổ chức hoạt động thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe và chăm lo cho con em công nhân. Do đó, việc một sự kiện quy mô lớn của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được tổ chức ngay tại xã là một cú hích tinh thần rất lớn.

Ngày hội chính là nhịp cầu nối để tổ chức Đoàn, Hội trở nên gần gũi, gắn bó thiết thực hơn với người lao động trẻ ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Đây là dịp thể hiện rõ nét nhất vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội với lực lượng thanh niên công nhân, nhất là những bạn đang làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn xã", anh Hà khẳng định.

Anh Hà nhìn nhận, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao sôi nổi của ngày hội, chương trình không chỉ tạo ra một sân chơi lành mạnh sau những giờ làm việc căng thẳng, mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tích cực tham gia các phong trào chung của thanh niên công nhân.