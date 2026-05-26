Chương trình ý nghĩa dành cho thanh niên công nhân

Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 với chủ đề "Thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực" sẽ được tổ chức tại 3 địa phương: Phú Thọ, Gia Lai và TP.HCM. Chương trình do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng TCP Việt Nam và nhiều đơn vị đồng hành triển khai.

Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân

Theo kế hoạch, ngày hội sẽ diễn ra tại Phú Thọ vào ngày 30 - 31.5, Gia Lai ngày 6 - 7.6 và TP.HCM ngày 13 - 14.6. Đây là hoạt động nhằm nâng cao vai trò đồng hành của tổ chức Hội trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên công nhân; đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có nhiều hoạt động chăm lo, đồng hành cùng thanh niên công nhân ẢNH: ĐĂNG HẢI

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 3.000 thanh niên công nhân. Tại mỗi địa phương, dự kiến có 1.000 người lao động được khám tổng quát với nhiều danh mục như: đo huyết áp, đường huyết, mỡ máu, khám tim mạch, tai mũi họng, da liễu, siêu âm ổ bụng, điện tim và chụp X-quang phổi. Ngoài việc được tư vấn chăm sóc sức khỏe, thanh niên công nhân còn được nhận nhiều phần quà thiết thực phục vụ đời sống hằng ngày.

Không chỉ quan tâm đến sức khỏe thể chất, ngày hội còn hướng tới nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động trẻ thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa và văn nghệ. Các môn thi đấu như bóng đá, kéo co, team building dự kiến thu hút đông đảo thanh niên công nhân tham gia. Ban tổ chức cũng xây dựng hệ thống giải thưởng với tổng giá trị lớn nhằm tạo động lực và không khí thi đua sôi nổi giữa các đội.

Người lao động được trao giải thưởng giá trị tại Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2025 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ở bộ môn bóng đá, tại 3 khu vực các đội bóng sẽ thi đấu theo hình thức loại trực tiếp để chọn ra đội vô địch, đội nhì và đội ba của giải. Tổng giá trị giải thưởng là hơn 100 triệu đồng và quà từ TCP Việt Nam.

Với môn kéo co, ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cùng nhiều giải thưởng khác. Các hoạt động hội thao không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Gắn kết cộng đồng công nhân trẻ

Bên cạnh đó, Liên hoan tiếng hát "Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của ngày hội. Chương trình dự kiến có khoảng 15 đội tham gia với nhiều nội dung như hát đơn ca, tốp ca, múa và nhảy hiện đại. Đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là cơ hội để thanh niên công nhân thể hiện tài năng, sự tự tin và tinh thần lạc quan trong cuộc sống lao động.

Ban tổ chức cho biết, tổng giá trị giải thưởng cho liên hoan lên tới hàng chục triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 15 triệu đồng. Các tiết mục xuất sắc sẽ được biểu diễn trong đêm chung kết và lễ trao giải tại từng địa phương, tạo không khí sôi động, gắn kết cộng đồng công nhân trẻ.

Một tiết mục dự thi trong Đêm nhạc hội Thanh niên công nhân năm 2025 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo ban tổ chức, chương trình đặt mục tiêu thu hút khoảng 6.000 thanh niên công nhân tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ; trao tặng hàng chục suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và hàng trăm thùng sản phẩm hỗ trợ từ doanh nghiệp đồng hành.

Đồng thời, ngày hội cũng góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên công nhân về chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và kỹ năng sống trong môi trường lao động hiện đại.

Ban tổ chức cho biết Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 không chỉ là chuỗi hoạt động chăm lo thiết thực dành cho người lao động trẻ mà còn thể hiện sự đồng hành của tổ chức Hội, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với lực lượng thanh niên công nhân - những người đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.