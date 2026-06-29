Chỉ huy đoàn quân đội Việt Nam hỗ trợ Venezuela: ‘Tìm người mất tích như tìm người thân’

Đêm 28, rạng sáng 29.6, 82 cán bộ, chiến sĩ quân đội đã lên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela trong khoảng 20 ngày.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đây là lần thứ 3 Bộ Quốc phòng cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ cứu trợ thảm họa động đất. Đây cũng là lần thứ 3 thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) được lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ làm chỉ huy đoàn quân đội cứu hộ, cứu nạn tại nước ngoài.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ và 10 cán bộ chỉ huy đoàn cứu trợ thảm họa động đất được đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giao quyền "tướng quân tại ngoại" trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Ngoài thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, trong số các cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu trợ thảm họa động đất tại Veênzuela, có nhiều người từng tham gia cứu trợ thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Tìm kiếm nạn nhân như tìm kiếm người thân của mình

Chia sẻ với báo chí trước giờ lên đường, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về thảm họa tại Venezuela, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tình hình, tham mưu và đề xuất phương án hỗ trợ hiệu quả, thiết thực nhất.

Căn cứ yêu cầu nghiệp vụ cũng như đề nghị từ Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế, Bộ Quốc phòng quyết định cử đoàn công tác gồm 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp sang Venezuela thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ hứa sẽ đoàn kết, chủ động, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ẢNH: NGUYÊN QUANG

"Đây là lần thứ 3 quân đội Việt Nam đưa lực lượng và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, cứu trợ thảm họa", thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nói và cho hay, đoàn công tác gồm bộ phận chỉ huy, đội chó nghiệp vụ, lực lượng công binh và tổ quân y.

Trong đó, đội chó nghiệp vụ có nhiệm vụ tìm kiếm, phát hiện vị trí nạn nhân và đánh hơi thi thể trong các công trình đổ sập. Lực lượng công binh được trang bị các thiết bị dò tìm hiện đại bằng hình ảnh, âm thanh và hệ thống radar xuyên tường để xác định vị trí nạn nhân trong các công trình bị sập đổ.

Tổ quân y gồm các bác sĩ nội khoa, ngoại khoa, sẵn sàng khám, điều trị, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng thiên tai cũng như chăm sóc sức khỏe cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngoài lực lượng chuyên môn, đoàn còn mang theo hơn 60 tấn lương thực, thuốc men và các trang thiết bị thiết yếu để hỗ trợ người dân địa phương.

Theo thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, việc cử lực lượng sang Venezuela không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Venezuela, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương động viên đoàn công tác trước khi lên đường ẢNH: NGUYÊN QUANG

Nói về tâm trạng lần thứ 3 trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở nước ngoài, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn cho hay, là người lính, ông luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

"Cả 82 cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi tìm kiếm nạn nhân tại Venezuela cũng với tinh thần như đang tìm kiếm chính người thân của mình. Điều đó đã được minh chứng trong hai nhiệm vụ trước tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar", ông nói.

Cố gắng hỗ trợ, đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát trong thời gian sớm nhất

Về công tác triển khai, ông cho biết, ngoài việc tiếp tục sử dụng các trang thiết bị hiện có, lực lượng cứu hộ lần này còn được bổ sung một số thiết bị cải tiến và sáng kiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

"Đặc biệt, chúng tôi tăng cường thêm chó nghiệp vụ và lực lượng dò tìm với mục tiêu phát hiện, đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát trong thời gian sớm nhất có thể", thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho hay.

Lần đầu tham gia nhiệm vụ cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài, thiếu tá Lê Văn Doanh (Bệnh viện Quân y 354) cho biết anh cùng các đồng đội đã xác định rõ tinh thần sẵn sàng lên đường ngay khi nhận lệnh.

Lực lượng quân y tham gia đoàn cứu trợ thảm họa ẢNH: NGUYÊN QUANG

"Khi quân đội giao nhiệm vụ, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng. Dù đây là lần đầu trực tiếp tham gia cứu trợ thảm họa ở nước ngoài, nhưng chúng tôi đã được huấn luyện, diễn tập và rút kinh nghiệm từ các đoàn công tác từng làm nhiệm vụ tại nhiều quốc gia trước đó, nên cơ bản nắm được yêu cầu chuyên môn", thiếu tá Doanh chia sẻ.

Theo anh, mỗi quốc gia sẽ có những điều kiện thực tế khác nhau, vì vậy khi đến hiện trường, lực lượng quân y sẽ chủ động hiệp đồng với các đơn vị và phối hợp chặt chẽ để lựa chọn phương án cứu hộ, cứu nạn hiệu quả nhất.

Thiếu tá Doanh tiết lộ, vợ anh công tác trong lực lượng vũ trang nên rất thấu hiểu đặc thù nghề nghiệp và luôn ủng hộ chồng thực hiện nhiệm vụ.

"Vợ tôi hiểu rằng đó là công việc bình thường của người lính. Bất kỳ quân nhân nào cũng phải sẵn sàng khi Tổ quốc cần", anh chia sẻ.

Thiếu tá Doanh khẳng định, với năng lực và những kiến thức được đào tạo, kinh nghiệm tham gia các cuộc diễn tập sát với thực tế, anh cùng đồng đội sẽ sử dụng trang thiết bị, máy móc, thuốc men để khám, điều trị và hỗ trợ tốt nhất cho người dân Venezuela đang chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất.