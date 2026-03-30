Xây dựng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thành mô hình chăm sóc sức khỏe kiểu mẫu

Chiều 30.3, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (1.4.1951 - 1.4.2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương biểu dương đội ngũ thầy thuốc chiến sĩ đã làm chủ nhiều kỹ thuật y học hiện đại, nhất là trong lĩnh vực ghép mô, ghép tạng; giữ vững vị thế là một trong những trung tâm ghép tạng lớn nhất cả nước và là cơ sở ghép gan hàng đầu Việt Nam, góp phần khẳng định năng lực chuyên môn của y học Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Bệnh viên Trung ương Quân đội 108 ẢNH: TTXVN

Không chỉ là trung tâm điều trị, bệnh viện còn là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học y học hàng đầu, với đội ngũ giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học có trình độ cao; không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận và làm chủ các tiến bộ y học hiện đại.

Đồng thời, bệnh viện đã triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số, hồ sơ bệnh án điện tử toàn viện, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, hiện đại, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người bệnh.

Tổng Bí thư đề nghị, bệnh viện cần tiếp tục giữ vững và phát huy 3 giá trị cốt lõi "tâm - trí - tín"; lấy y đức làm nền tảng; trí tuệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, uy tín và sự tin cậy làm thước đo; phấn đấu xây dựng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trở thành mô hình kiểu mẫu trong chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cấp cao, bộ đội và nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền y học Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư đề nghị bệnh viện sẽ tiếp tục bứt phá, phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm y học hàng đầu của cả nước và khu vực; xứng đáng là niềm tự hào của y học nước nhà, là điểm tựa vững chắc của bộ đội và nhân dân.Trước đó, trung tướng, GS-TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ôn lại lịch sử hào hùng từ những ngày đầu thành lập giữa khói lửa kháng chiến. Từ những cơ sở điều trị thiếu thốn, bệnh viện đã vươn mình trở thành bệnh viện chiến lược tuyến cuối toàn quân, bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia và là trung tâm y học hiện đại hàng đầu cả nước.

Bệnh viện không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội mà còn là "điểm tựa tin cậy" của bộ đội và nhân dân. Đặc biệt, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã khẳng định vị thế quốc tế khi trở thành trung tâm ghép tạng lớn nhất cả nước và là cơ sở ghép gan hàng đầu Việt Nam.