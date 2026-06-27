Xử lý nghiêm tình trạng 'chặt chém' du khách gây mất an ninh trật tự ở Mũi Né

Lập tổ phản ứng nhanh

Ngày 27.6, Chủ tịch UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) Lê Thanh Sơn cho biết, phường vừa ban hành quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh về trật tự an toàn xã hội, an ninh du lịch để xử lý nhanh tất cả các vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn du lịch. Tổ phản ứng nhanh do thượng tá Ngô Xuân Thủy, Trưởng công an phường Mũi Né làm tổ trưởng.

Tổ phản ứng nhanh có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh, kiến nghị của khách du lịch và người dân liên quan đến, như: tình trạng "chặt chém" giá dịch vụ; lừa đảo, gian lận thương mại; mất an ninh trật tự, mất cắp tài sản; tai nạn, sự cố đối với du khách; chất lượng dịch vụ du lịch không bảo đảm; vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; buôn bán hàng rong tại bãi biển và các điểm du lịch; tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch và các hành vi ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu du lịch Mũi Né.

Điểm check in ở làng chài Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

Tùy theo từng trường hợp, hành vi sai phạm cụ thể, các thành viên tham gia Tổ phản ứng nhanh cử cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý tham gia lập biên bản, xử lý hành vi vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị mình và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND phường Mũi Né giao các đơn vị trực thuộc thiết lập đường dây nóng, để tiếp nhận phản ánh của du khách và người dân về an ninh trật tự, buôn bán kinh doanh.

Bãi Sau Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

Xử lý nghiêm tình trạng "cân điêu" ở làng chài Mũi Né

Chủ tịch UBND phường Mũi Né cũng giao Phòng kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phối hợp với Công an phường, mời các hộ buôn bán, kinh doanh khu vực làng chài Mũi Né viết cam kết, không để xảy ra tình trạng gian lận cân (cân điêu) khi bán hải sản, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết và phải đảm bảo mỹ quan đô thị.

Các hành vi như mất trật tự, gây ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan đô thị hay lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè sẽ phải xử lý nghiêm.





UBND phường Mũi Né chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng "cân điêu" ở chợ hải sản làng chài Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

Theo Chủ tịch UBND phường Mũi Né, thời gian qua địa danh du lịch nổi tiếng này vẫn còn xảy ra tình trạng người buôn bán hàng rong chèo kéo du khách, đậu đỗ xe không đúng quy định, xả rác, gian lận trong hoạt động kinh doanh hải sản và nhiều vấn đề về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như hình ảnh du lịch của điểm đến.

Các tổ phản ứng nhanh của Mũi Né không chỉ kịp thời giải quyết các vấn đề mà người dân và du khách phản ánh, mà còn phải tham mưu chính quyền địa phương nghiên cứu, cải tạo làng chài Mũi Né và điểm tham quan Đồi cát bay Mũi Né, Bãi Trước, Bãi Sau Mũi Né trở thành điểm tham quan mang đậm bản sắc Khu du lịch quốc gia, nhằm góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu du lịch Mũi Né.