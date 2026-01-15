3 lý do khiến iPhone giá rẻ 'ăn đứt' điện thoại Android cùng phân khúc

Nếu bạn đang cân nhắc hầu bao cho một chiếc điện thoại mới, đừng vội gạt Apple sang một bên. Trong thị trường smartphone năm 2026 đầy sôi động, người dùng thường có xu hướng tìm đến Android khi muốn tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, dưới đây là 3 lý do thuyết phục tại sao một chiếc iPhone đời cũ hoặc dòng giá rẻ lại là lựa chọn 'đáng đồng tiền bát gạo' hơn.

Vì sao iPhone cũ giá rẻ vẫn trên cơ điện thoại Android cùng phân khúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Vòng đời hỗ trợ dài lâu

Apple vừa gây ấn tượng mạnh khi phát hành iOS 26 hỗ trợ ngược về tận iPhone 11 (ra mắt năm 2019). Tức là một chiếc máy 7 năm tuổi vẫn được cập nhật phần mềm mới nhất.

Để so sánh, Google Pixel 4 (cùng đời 2019) đã bị 'bỏ rơi' từ năm 2022. Thậm chí, chiếc Samsung Galaxy S22 (ra mắt năm 2022) cũng vừa nhận bản cập nhật lớn cuối cùng vào cuối năm 2025. Việc các ứng dụng ngừng hỗ trợ trên Android đời cũ là nỗi ám ảnh có thật, trong khi người dùng iPhone cũ vẫn thoải mái tải app và dùng mượt mà trong nhiều năm.

Chất lượng hoàn thiện

Sự khác biệt về vật liệu là rõ ràng. Trong khi các nhà sản xuất Android thường cắt giảm chi phí bằng cách sử dụng vỏ nhựa cho các dòng máy giá rẻ, Apple vẫn trung thành với nhôm và kính.

Lấy ví dụ hiện tại, chiếc iPhone 16e với mức giá dao động từ 13 - 15 triệu đồng sở hữu khung nhôm và mặt lưng kính sang trọng. Trong khi đó, mẫu Google Pixel 9a cũ (khoảng 11 - 13 triệu đồng) vẫn dùng mặt lưng nhựa. Rõ ràng, Apple đang cung cấp một chất lượng phần cứng cao cấp và bền bỉ hơn hẳn so với đối thủ trong cùng phân khúc bình dân.

Hiệu năng và camera

Một thực tế phũ phàng là camera và hiệu năng trên các dòng Android giá rẻ thường xuống cấp rất nhanh. Ảnh chụp thường bị nhợt nhạt và video thiếu chi tiết.

Ngược lại, ngay cả các dòng iPhone cấp thấp hiện nay cũng đã được trang bị màn hình OLED, hỗ trợ HDR và vi xử lý mạnh mẽ thừa hưởng từ dòng flagship. Điều này đảm bảo trải nghiệm quay phim, chụp ảnh và sử dụng hằng ngày ổn định hơn nhiều, tránh được sự ức chế vì máy giật lag sau một thời gian ngắn sử dụng.