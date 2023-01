3 mẹo giúp vệ sinh tủ lạnh hiệu quả để đón Tết

Đối với một số gia đình, dọn dẹp tủ lạnh là một trong những điều đầu tiên họ cần làm để chuẩn bị cho ngày Tết. Có rất nhiều thứ trong tủ lạnh cần phải được vệ sinh, từ thức ăn cũ vương vãi bên trong đến mảng bám thức uống bị chảy ra ngoài chưa được lau sạch, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Ngoài ra, những thực phẩm đã hết hạn sử dụng, thức ăn thừa để lâu cũng cần được bỏ đi. Để việc dọn dẹp tủ lạnh hiệu quả và dễ dàng hơn, mọi người có thể áp dụng những cách sau:

Lấy hết mọi thứ ra ngoài

Bước đầu tiên khi dọn dẹp tủ lạnh là hãy lấy mọi thứ ra ngoài, kể cả các kệ tủ lạnh. Những thứ không cần dùng nữa thì tập trung lại và bỏ vào một chiếc túi.

Sau đó, vệ sinh và lau thật sạch không gian trong tủ lạnh. Lau nước sẽ khó có thể làm sạch vi khuẩn và các mảnh vụn, cặn dính trong tủ lạnh. Cách tốt là dùng khăn lau khử trùng và một số loại nước lau đa dụng.

Nếu không muốn dùng các sản phẩm tẩy rửa hóa chất thì hoàn toàn có thể thay thế bằng dung dịch nước nóng pha với giấm. Tỷ lệ dung dịch là 3 phần nước và 1 phần giấm, sau đó xịt đều trong tủ lạnh.





Khử mùi hôi

Ngay cả khi đã dọn sạch tủ lạnh thì có khả năng một số mùi khó chịu vẫn đọng lại. Để khử các mùi này, hãy cho bột baking soda vào một chiếc hộp nhỏ hay chén và để vào kệ tủ lạnh. Bột baking soda sẽ hấp thụ những mùi khó chịu đó.

Một cách khác ít được biết đến hơn là nhúng bông gòn vào dung dịch chiết xuất vani, cho bông gòn vào chén nhỏ và đặt vào kệ tủ lạnh. Hương vani sẽ giúp khử mùi hôi hiệu quả.

Dùng hộp lưu trữ thức ăn

Khi đã dọn dẹp sạch sẽ thì bạn sẽ cần bố trí lại tủ lạnh để cho thêm những thứ mới vào. Lúc này, hộp lưu trữ thức ăn dùng cho tủ lạnh sẽ rất có ích.

Các hộp này kích thước lớn, có nắp đi kèm. Người dùng có thể chia các hộp ra làm nhiều loại, chẳng như loại dùng để trữ rau, trái cây, sữa chua, rau câu hay bánh kẹo. Phân chia như vậy giúp chúng ta dễ tìm ra được loại thực phẩm khi cần, theo Eat This, Not That!.