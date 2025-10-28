Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

3 mỏ cát hơn 200 ha ở Hà Nội sẽ không được đấu giá

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
28/10/2025 19:50 GMT+7

3 mỏ cát Cổ Đô, Thanh Chiểu (cùng thuộc địa bàn xã Cổ Đô) và Liên Mạc (P.Thượng Cát) sẽ không được Hà Nội tổ chức đấu giá quyền khai thác trong thời gian tới.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5340 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 3 mỏ cát, gồm: Cổ Đô, Thanh Chiểu (cùng thuộc địa bàn xã Cổ Đô) và Liên Mạc (P.Thượng Cát).

3 mỏ cát hơn 200 ha ở Hà Nội sẽ không được đấu giá- Ảnh 1.

3 mỏ cát rộng hơn 200 ha ở Hà Nội sẽ không được tổ chức đấu giá trong thời gian tới (ảnh minh họa)

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nội dung quyết định thể hiện, lý do không tổ chức đấu giá là để bảo đảm nguồn nguyên liệu, vật liệu cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công khẩn cấp, công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, theo quy định tại khoản 5 điều 143 Nghị định 193 ngày 2.7.2025 và Nghị quyết 66.4 ngày 21.9.2025 của Chính phủ.

Theo quyết định, tổng diện tích 3 mỏ cát nêu trên là hơn 200 ha, trong đó mỏ Cổ Đô là hơn 156 ha, mỏ Thanh Chiểu hơn 33 ha, mỏ Liên Mạc hơn 15 ha.

Sau khi ra quyết định, UBND TP.Hà Nội giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý khu vực; UBND xã Cổ Đô và UBND P.Thượng Cát tổ chức bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Liên quan đến công tác đấu giá khoáng sản trên địa bàn Hà Nội, hồi tháng 11.2023, Sở TN-MT Hà Nội cũ (nay là Sở NN-MT) từng tổ chức đấu giá 3 mỏ cát. Kết quả, giá cuối cùng trúng đấu giá 3 mỏ cát lên tới gần 1.700 tỉ đồng, gấp 70 lần mức khởi điểm.

Ở thời điểm đó, Công ty CP đầu tư và thương mại Việt Sơn trúng đấu giá mỏ cát Châu Sơn (H.Ba Vì cũ) có trữ lượng hơn 700.000 m3 với giá gần 400 tỉ đồng. 

Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh trúng đấu giá mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu (H.Ba Vì cũ) có trữ lượng cát gần 4,9 triệu m3, giá trúng đấu giá gần 884 tỉ đồng. 

Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ KSP trúng đấu giá mỏ Liên Mạc (Q.Bắc Từ Liêm cũ, nay thuộc địa bàn P.Thượng Cát) có trữ lượng hơn 500.000 m3 với giá trên 400 tỉ đồng.

Việc 3 mỏ cát trúng đấu giá gấp 70 lần mức khởi điểm đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Ngay sau đó, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát toàn bộ quy trình đấu giá, không để tổ chức, cá nhân lợi dụng sơ hở trong quản lý để trục lợi, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

Đến tháng 10.2024, Sở TN-MT Hà Nội cũ đã quyết định hủy kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện quyền khai thác 3 mỏ cát trúng đấu giá 1.700 tỉ đồng. Lý do dẫn đến quyết định trên là do nhà thầu vi phạm quy định của luật Đấu thầu, cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong các hồ sơ liên quan nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Báo cáo Thủ tướng kết quả kiểm tra, UBND TP.Hà Nội nhận định, việc 3 mỏ cát trúng đấu giá số tiền 1.700 tỉ đồng là cao bất thường, thậm chí tác động xấu đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội…

