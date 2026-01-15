Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

3 mốc khai thuế đầu năm phải nhớ để tránh bị phạt nặng

Đan Thanh
Đan Thanh
15/01/2026 19:34 GMT+7

Thuế tỉnh Quảng Trị vừa lưu ý một số vấn đề về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cho kỳ tính thuế cuối năm 2025 và quyết toán năm 2025, nhằm giúp người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thứ nhất, ngày 20.1 là hạn cuối để nộp hồ sơ khai thuế theo tháng cho kỳ tính thuế tháng 12.2025, gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên và các sắc thuế liên quan.

3 mốc khai thuế đầu năm cần nhớ để tránh bị phạt nặng - Ảnh 1.

Cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động rà soát, nộp tờ khai và quyết toán đúng thời hạn

ẢNH: NGỌC THẮNG

Thứ hai, ngày 2.2 là hạn cuối nộp hồ sơ khai thuế theo quý cho quý 4/2025, gồm: thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Thứ ba, ngày 31.3 là hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2025, bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tài chính.

Thuế tỉnh Quảng Trị nêu rõ, người nộp thuế nộp chậm tiền thuế sẽ bị tính lãi 0,03%/ngày trên số tiền chậm nộp.

Việc xử phạt khi nộp chậm hồ sơ khai thuế như sau: chậm 1 - 30 ngày sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt từ 2 - 5 triệu đồng; chậm 31 - 90 ngày sẽ phạt từ 5 - 15 triệu đồng; chậm trên 90 ngày sẽ phạt từ 15 - 25 triệu đồng.

Cơ quan này đề nghị người nộp thuế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động rà soát hồ sơ, sổ sách kế toán, nộp tờ khai và quyết toán đúng thời hạn, tránh phát sinh tiền phạt và tiền chậm nộp.

Từ 16.1, quên lập hóa đơn không còn là lỗi nhỏ

Ngoài nội dung nêu trên, Thuế tỉnh Quảng Trị cũng đặc biệt lưu ý các quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực thi hành từ ngày 16.1. 

Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, vi phạm hành chính về hóa đơn đã được điều chỉnh tăng khung phạt.

Với việc lập hóa đơn không đúng thời điểm; không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, mức xử phạt được xác định theo số lượng hóa đơn vi phạm, làm gia tăng đáng kể mức phạt so với quy định trước đây. Cụ thể, khung phạt vi phạm về lập hóa đơn như bảng dưới đây:

3 mốc khai thuế đầu năm cần nhớ để tránh bị phạt nặng - Ảnh 2.

ẢNH: THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

Thuế tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, từ ngày 16.1, các hành vi lập hóa đơn sai thời điểm hoặc quên lập hóa đơn không còn được xem là lỗi nhỏ. Để tránh rủi ro và thiệt hại không đáng có, cơ quan này đề nghị người nộp thuế: rà soát, chấn chỉnh quy trình lập và quản lý hóa đơn; thực hiện lập hóa đơn đúng thời điểm theo quy định pháp luật; tăng cường kiểm soát, nhắc việc giữa bộ phận bán hàng và kế toán...

Theo Phó trưởng Thuế TP.Hà Nội Vũ Hồng Long, Nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính không nhằm mục đích thu tiền phạt mà là tạo môi trường kinh doanh bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế giữa tất cả người nộp thuế.

Bởi vậy, người dân, hộ kinh doanh, các doanh nghiệp, tổ chức cần chủ động nghiên cứu, hiểu biết về chính sách pháp luật thuế, thủ tục hành chính thuế, cập nhật thường xuyên những thay đổi.

"Trong quá trình thực hiện phải kiểm soát việc kê khai, lập hóa đơn, khi có những hành vi sai sót, đề nghị có thay thế, sửa chữa kịp thời để tránh việc xử phạt vi phạm hành chính", ông Long lưu ý.

Tin liên quan

Giảm thủ tục khai thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Giảm thủ tục khai thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Khám phá thêm chủ đề

hồ sơ khai thuế thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập cá nhân không lập hóa đơn lập hóa đơn không đúng thời điểm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận