3 mốc khai thuế đầu năm phải nhớ để tránh bị phạt nặng

Thứ nhất, ngày 20.1 là hạn cuối để nộp hồ sơ khai thuế theo tháng cho kỳ tính thuế tháng 12.2025, gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên và các sắc thuế liên quan.

Cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động rà soát, nộp tờ khai và quyết toán đúng thời hạn ẢNH: NGỌC THẮNG

Thứ hai, ngày 2.2 là hạn cuối nộp hồ sơ khai thuế theo quý cho quý 4/2025, gồm: thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Thứ ba, ngày 31.3 là hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2025, bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tài chính.

Thuế tỉnh Quảng Trị nêu rõ, người nộp thuế nộp chậm tiền thuế sẽ bị tính lãi 0,03%/ngày trên số tiền chậm nộp.

Việc xử phạt khi nộp chậm hồ sơ khai thuế như sau: chậm 1 - 30 ngày sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt từ 2 - 5 triệu đồng; chậm 31 - 90 ngày sẽ phạt từ 5 - 15 triệu đồng; chậm trên 90 ngày sẽ phạt từ 15 - 25 triệu đồng.

Cơ quan này đề nghị người nộp thuế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động rà soát hồ sơ, sổ sách kế toán, nộp tờ khai và quyết toán đúng thời hạn, tránh phát sinh tiền phạt và tiền chậm nộp.

Từ 16.1, quên lập hóa đơn không còn là lỗi nhỏ

Ngoài nội dung nêu trên, Thuế tỉnh Quảng Trị cũng đặc biệt lưu ý các quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực thi hành từ ngày 16.1.

Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, vi phạm hành chính về hóa đơn đã được điều chỉnh tăng khung phạt.

Với việc lập hóa đơn không đúng thời điểm; không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, mức xử phạt được xác định theo số lượng hóa đơn vi phạm, làm gia tăng đáng kể mức phạt so với quy định trước đây. Cụ thể, khung phạt vi phạm về lập hóa đơn như bảng dưới đây:

ẢNH: THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ