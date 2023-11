3 ngày mưa lũ ở miền Trung khiến 5 người chết và mất tích, 17.877 nhà ngập

Theo đó, 2 người chết và 3 người mất tích; 17.877 ngôi nhà bị ngập (Quảng Trị 1.309 nhà, Huế 16.345 nhà; Đà Nẵng 83 nhà, Quảng Ngãi 140 nhà). Hiện nay, các ngôi nhà tại tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế còn ngập từ 0,3 - 0,6 m; 34 nhà bị hư hại, tốc mái (Hà Tĩnh 17 nhà, Huế 2 nhà, Quảng Nam 11 nhà, Quảng Ngãi 4 nhà).



Nhiều khu chung cư tại P.Xuân Phú (TP.Huế) bị cô lập vì nước bủa vây các tuyến đường LÊ HOÀI NHÂN

Về nông nghiệp 122 ha cây ăn quả, hoa màu (Quảng Trị 118 ha; Đà Nẵng 4 ha); 50.000 cây giống lâm nghiệp, 5.000 cây hoa cúc giống (Quảng Trị) bị hư hỏng; 1.100 con gia súc, gia cầm; 2 ha nuôi trồng thủy sản (Quảng Trị) bị cuốn trôi.

Mưa lũ làm các tuyến đường QL1A, QL49B, QL49C, các đường tỉnh lộ 582, 582B, 584, 4, 6, 6B, 8C, 9, 11A, 11B, 11C, 17, 17B, nhiều tuyến đường liên thôn, xã đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị bị ách tắc; sạt lở taluy trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ QL9C, QL9B, ĐT558C (Quảng Bình), QL14G (TP.Đà Nẵng), ĐT628 (Quảng Ngãi).

Lực lượng chức năng đã di dời 4.021 hộ dân (Quảng Trị 448 hộ, Huế 3.470 hộ, Quảng Nam 50 hộ, Quảng Ngãi 25 hộ, Khánh Hòa 28 hộ); tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học, tỉnh Quảng Trị cho 5.500 học sinh nghỉ học tại H.Hải Lăng.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 16.11, khu vực từ nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.

Ngày và đêm 16.11, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm; Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngày 16.11, ở khu vực Tây nguyên có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.