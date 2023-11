3 ngày phát hiện 15 tài xế dương tính với ma túy trên 2 tuyến quốc lộ

Theo đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an, ngày 14.11, Bộ Công an ban hành Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến QL20 và QL1A qua địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM. Động thái này nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.



Đại diện C08 cho hay, chỉ trong 3 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 tài xế dương tính với chất ma túy. Trong đó, có 3 trường hợp tài xế xe tải, 8 trường hợp tài xế ô tô con, 3 trường hợp lái xe máy và 1 trường hợp đi bộ.

Cũng theo kế hoạch này, Bộ Công an giao C08 trực tiếp chỉ đạo lực lượng CSGT các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng khác để tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ, tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm chất ma túy, đi sai làn đường, vượt quá tải trọng, vi phạm tốc độ… trên 2 tuyến quốc lộ kể trên.

Đại diện C08 cho hay, kế hoạch này được thực hiện từ 15 - 30.11. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT sẽ kiểm soát công khai kết hợp hóa trang và tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp dừng kiểm soát tại 1 điểm để nâng cao hiệu quả.