Ngày 27.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ cướp cắp tài sản xảy ra trên địa bàn P.Thái Bình là Lại Đức Côn (30 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) và Cao Văn Đoàn (26 tuổi, trú P.Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, khoảng 21 giờ 45 ngày 24.11 anh Đặng Thành Công (27 tuổi, trú tại xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) đang ở nhà thì có một số lạ gọi điện thoại đặt xe đi Hà Nội.

Trên đường đi, anh Công được nam thanh niên đó gửi định vị đến ngã tư nút giao Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng thuộc khu vực tổ 1 Lê Hồng Phong, P.Thái Bình để đón.

Đến điểm đón, anh Công được yêu cầu di chuyển đến khu vực gầm cầu Độc Lập thuộc (P.Thái Bình) để đón 2 người khác. Tại đây, 3 đối tượng đã đe dọa, yêu cầu anh Công xuống xe và chiếm đoạt 2 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, xã hội đã phối hợp Công an P.Thái Bình khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt các đối tượng.

Đến khoảng 21 giờ ngày 25.11, cảnh sát đã bắt được 2 đối tượng trên.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ, tài liệu; tiếp tục xác minh, truy bắt 1 đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật.



