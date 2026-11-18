Ngày 17.11, Công an xã Hiệp Phước (TP.HCM) đã phối hợp lực lượng an ninh cơ sở khống chế, bắt nghi phạm cướp tiệm vàng sau 30 phút nhận tin báo, thu hồi nguyên vẹn tang vật trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Nghi phạm cướp tiệm vàng tại xã Hiệp Phước khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, Lâm Chí Nguyên (21 tuổi, ở tỉnh Cà Mau) chạy xe máy đến tiệm vàng K.P trên đường Nguyễn Văn Tạo (xã Hiệp Phước) giả vờ hỏi mua trang sức.

Tại đây, nghi phạm yêu cầu chủ tiệm đưa xem hai chiếc nhẫn vàng có tổng trọng lượng hơn 1,6 lượng, trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Cầm số vàng trên tay, Nguyên viện cớ "ra xe lấy tiền thanh toán" rồi bất ngờ lao lên chiếc xe máy đang nổ máy sẵn, rồ ga tẩu thoát về hướng Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Tiếp nhận tin báo khẩn từ bị hại, Công an xã Hiệp Phước lập tức kích hoạt phương án vây bắt. Đặc điểm nhận dạng nghi phạm, phương tiện và hướng tháo chạy được thông báo nhanh đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Ngay sau đó, nhiều chốt chặn được thiết lập tại các giao lộ trọng yếu, kết hợp các tổ tuần tra truy đuổi nóng. Song song đó, bộ phận trực ban liên tục trích xuất hệ thống camera an ninh để điều phối vòng vây, đồng thời báo cáo Trung tâm Chỉ huy Công an TP.HCM hỗ trợ.

Trên đường tháo chạy, khi đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo, Nguyên phát hiện công an chốt chặn phía trước, nên hoảng loạn, quay đầu xe bỏ chạy ngược lại đường Nguyễn Văn Tạo. Tuy nhiên, Nguyên đã bị tổ chốt chặn phối hợp cùng cảnh sát trật tự áp sát, quật ngã và khống chế.

Tại cơ quan công an, Nguyên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Toàn bộ tang vật trị giá khoảng 200 triệu đồng cùng phương tiện gây án đã được thu hồi.

Chiến công phá án thần tốc bắt nghi phạm cướp tiệm vàng sau 30 phút cho thấy hiệu quả từ công tác phối hợp chặt chẽ giữa công an chính quy với lực lượng an ninh cơ sở, phát huy tối đa hệ thống camera giám sát và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp của người dân địa phương.