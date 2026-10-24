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    Công an TP.HCM bắt 'nóng' kẻ dùng dao cướp tiệm vàng

    Ngọc Lê
    Ngọc Lê
    Ngày 24.10, Công an TP.HCM phối hợp truy xét, bắt nhanh nghi can Nguyễn Minh Đắc (34 tuổi, ở phường Tân Khánh), là người cầm dao uy hiếp chủ tiệm với ý định cướp tài sản.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 50 ngày 24.10, một vụ cướp tiệm vàng táo tợn đã xảy ra tại tiệm vàng K.T.N.P (phường Tân Khánh, TP.HCM). 

    Công an TP.HCM bắt 'nóng' kẻ dùng dao cướp tiệm vàng - Ảnh 1.

    Nghi can Nguyễn Minh Đắc tại cơ quan công an

    ẢNH: CTV

     

    Đối tượng là một nam giới khoảng 30 tuổi, điều khiển xe  gắn máy đến tiệm vàng nói trên. Khi bước vào, Đắc dùng dao uy hiếp, khống chế chị T.T.G.H (30 tuổi, chủ tiệm vàng) để cướp tài sản.

    Tuy nhiên, trước sự chống trả quyết liệt của chủ tiệm, tên cướp đã hoảng loạn gây thương tích nhẹ cho chị H. rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát. 

    Rất may, nhờ sự phản kháng kịp thời, vụ việc chưa gây ra thiệt hại về tài sản. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, bị hại đã trực tiếp đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

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    40 phút phá án thần tốc

    Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tung lực lượng bám sát hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét "nóng" đối tượng.

    Công an TP.HCM bắt 'nóng' kẻ dùng dao cướp tiệm vàng - Ảnh 2.

    Nghi can cùng tang vật gây án trước tiệm vàng

    ẢNH: CTV

    Với tinh thần quyết liệt, chỉ sau 40 phút triển khai truy xét ráo riết, đến 09 giờ 40 cùng ngày, lực lượng công an đã xác định, khống chế và tóm gọn đối tượng gây án.

    Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm phương tiện gây án và hung khí dùng để cướp tài sản. Danh tính đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Minh Đắc (34 tuổi, ở khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh).

    Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, khẩn trương điều tra làm rõ hành vi của nghi can cướp tiệm vàng nói trên để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

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