Nhóm cướp tiệm vàng ở TP.HCM khai gì?

Ngày 30.5, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp.

Công an TP.HCM bắt nhóm cướp tiệm vàng ẢNH: CACC

Theo cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ 30 ngày 26.5, Công an phường Tân Đông Hiệp tiếp nhận trình báo của bà T.T.L về việc một nhóm người dùng rìu đập vỡ tủ kính trưng bày tại tiệm vàng rồi cướp số lượng lớn nữ trang và nhanh chóng tẩu thoát.

Bị hại trình báo các nghi phạm đã lấy đi 23 sợi dây chuyền vàng, tổng trị giá khoảng 770 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức truy xét nghi phạm.

Kết quả điều tra xác định Phan Tấn Đạt (39 tuổi, ở phường Tân Đông Hiệp) là người khởi xướng vụ cướp. Tại cơ quan công an, Đạt khai do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Để thực hiện kế hoạch, Đạt tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội tìm kiếm đồng phạm. Sau khi tập hợp được nhóm người cùng ý định, các nghi phạm nhiều lần liên lạc, trao đổi phương án gây án.

Nhóm này sau đó đến khảo sát tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 và nhận thấy khu vực xung quanh vào buổi trưa khá vắng người, không có bảo vệ, thuận lợi cho việc tiếp cận cũng như tẩu thoát sau khi gây án.

Nhóm cướp tiệm vàng tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Trước ngày thực hiện hành vi phạm tội, các nghi phạm thuê khách sạn để bàn bạc kế hoạch, phân công vai trò từng người, chuẩn bị rìu, găng tay, xe máy và các phương tiện phục vụ việc bỏ trốn.

Theo phân công, ba người trực tiếp tham gia cướp tài sản, số còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới và chờ sẵn bên ngoài để hỗ trợ đồng bọn rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 13 giờ ngày 26.5, nhóm người điều khiển xe máy đến tiệm vàng. Hai nghi phạm cầm rìu xông vào đập vỡ tủ kính trưng bày rồi nhanh tay gom số dây chuyền vàng bên trong.

Khi chủ tiệm cùng người thân tri hô, chống trả, các nghi phạm lập tức chạy ra ngoài, lên xe đồng bọn chờ sẵn và tăng ga bỏ trốn.

Sau khi gây án, cả nhóm di chuyển đến khu vực Biên Hòa (Đồng Nai), thay quần áo, phi tang hung khí, phương tiện cùng nhiều vật dụng liên quan nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Tại đây, số vàng cướp được được chia cho các thành viên trước khi mỗi người tiếp tục bỏ trốn về nhiều địa phương khác nhau.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 48 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Gia Lai và thành phố Đồng Nai bắt giữ toàn bộ 6 người liên quan.

Công an xác định các nghi phạm gồm: Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Vân Lâm (27 tuổi), Nguyễn Đình Huy (30 tuổi), Huỳnh Minh Hoàng (29 tuổi), Nguyễn Đỗ Thành (20 tuổi) và Trần Bá Dân (33 tuổi).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe máy, 7 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 29.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với 5 người về hành vi cướp tài sản. Riêng Trần Bá Dân bị điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục truy thu số tài sản còn lại đã bị tẩu tán, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các nghi phạm theo quy định pháp luật.