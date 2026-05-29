Công an TP.HCM triệt phá đường dây thuốc da liễu giả trị giá 10 tỉ đồng

Ngày 29.5, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là thuốc điều trị bệnh da liễu. Thuốc này chưa đăng ký lưu hành, không được phép lưu hành và được xem là hàng cấm.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện đường dây chuyên sản xuất, tiêu thụ thuốc đông dược trái phép với số lượng lớn nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Sở Y tế TP.HCM đồng loạt kiểm tra, khám xét nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường tại địa chỉ 212/8 Lê Lai (phường Bến Thành) và một cơ sở khác trên đường Nguyễn Thượng Hiền (phường Bình Lợi Trung).

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Đăng Thu (55 tuổi) và Nguyễn Đăng Hải (66 tuổi) là những người đứng ra tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông dược tại các địa điểm nói trên. Song song đó, ban chuyên án cũng cử nhiều tổ công tác truy xét các đầu mối tiêu thụ thuốc tại nhiều tỉnh, thành phía bắc.

Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ 2 người, thu giữ số thuốc đông dược trị giá hơn 1,8 tỉ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 3.2024 đến nay, đường dây này đã đưa ra thị trường lượng thuốc trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như truy xét các đầu mối cung cấp nguyên liệu, phân phối sản phẩm để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan công an, hành vi sản xuất, buôn bán thuốc đông dược trái phép tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người sử dụng, đồng thời gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng niềm tin của người dân đối với lĩnh vực y tế.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chỉ nên mua thuốc tại các cơ sở uy tín, có giấy phép hoạt động rõ ràng. Đồng thời, kiểm tra kỹ nguồn gốc, bao bì, tem nhãn và hạn sử dụng trước khi dùng, tuyệt đối không mua các loại thuốc không rõ xuất xứ hoặc rao bán tràn lan trên mạng xã hội.