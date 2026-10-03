    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựPháp luật

    Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng sau hơn 6 giờ gây án

    Lâm Viên
    Lâm Viên
    Sau khi cướp tiệm vàng ở xã D'Ran, Lâm Đồng, Trịnh Vũ Phúc Lộc (19 tuổi) tìm cách đánh lạc hướng lực lượng công an để tẩu thoát, nhưng bị bắt giữ sau hơn 6 giờ gây án.

    Theo cơ quan chức năng, khoảng 17 giờ 12 ngày 2.10, Lộc mặc áo mưa, bịt kín mặt, đi xe máy không mang biển số đến cướp tiệm vàng ở xã D'Ran. Đối tượng giả vờ hỏi mua 2 chỉ vàng 9999, sau đó lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở để cướp giật số vàng này rồi nhanh chân lên xe máy tẩu thoát.

    Cướp tiệm vàng rồi tìm đường tẩu thoát, bị bắt sau hơn 6 giờ - Ảnh 1.

    Trịnh Vũ Phúc Lộc được đưa đến xã D'Ran dựng lại hiện trường vụ cướp tiệm vàng

    ẢNH: CACC

    Sau khi gây án, Lộc chạy xe máy theo hướng đi Khánh Hòa nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng, sau đó vòng lại tìm cách "cắt đuôi".

    Nhận tin báo, Công an xã D'Ran phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai truy bắt nghi phạm. Lực lượng chức năng đồng thời rà soát các cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn, chốt chặn tại nhiều tuyến đường, xác minh hướng di chuyển của nghi phạm.

    Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng cảnh sát hình sự khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

    Cướp tiệm vàng rồi tìm đường tẩu thoát, bị bắt sau hơn 6 giờ - Ảnh 2.

    Sau khi cướp tiệm vàng, Lộc tìm cách tẩu thoát nhưng đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ

    ẢNH: CACC

    Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày 2.10, Lộc bị bắt giữ tại Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, khu vực cửa ngõ tỉnh Lâm Đồng theo hướng đi thành phố Đồng Nai. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu hồi số vàng là tang vật vụ cướp.

    Ngày 3.10, Lộc được đưa đến tiệm vàng nói trên và một số địa điểm khác dựng lại hiện trường vụ cướp tiệm vàng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

    Tin liên quan

    Khống chế nạn nhân, cướp vàng táo tợn giữa ban ngày ở Đà Nẵng

    Khống chế nạn nhân, cướp vàng táo tợn giữa ban ngày ở Đà Nẵng

    Áp sát làm nạn nhân ngã xuống đường để cướp vàng giữa ban ngày, sau đó mang túi xách ra nghĩa địa đốt phi tang, nghi phạm bị Công an TP.Đà Nẵng tóm gọn sau đó.

    Khám phá thêm chủ đề

    Cướp Tiệm Vàng Công an tỉnh Lâm Đồng tang vật D'Ran Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận