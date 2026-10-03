Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng sau hơn 6 giờ gây án

Theo cơ quan chức năng, khoảng 17 giờ 12 ngày 2.10, Lộc mặc áo mưa, bịt kín mặt, đi xe máy không mang biển số đến cướp tiệm vàng ở xã D'Ran. Đối tượng giả vờ hỏi mua 2 chỉ vàng 9999, sau đó lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở để cướp giật số vàng này rồi nhanh chân lên xe máy tẩu thoát.

Trịnh Vũ Phúc Lộc được đưa đến xã D'Ran dựng lại hiện trường vụ cướp tiệm vàng ẢNH: CACC

Sau khi gây án, Lộc chạy xe máy theo hướng đi Khánh Hòa nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng, sau đó vòng lại tìm cách "cắt đuôi".

Nhận tin báo, Công an xã D'Ran phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai truy bắt nghi phạm. Lực lượng chức năng đồng thời rà soát các cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn, chốt chặn tại nhiều tuyến đường, xác minh hướng di chuyển của nghi phạm.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng cảnh sát hình sự khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Sau khi cướp tiệm vàng, Lộc tìm cách tẩu thoát nhưng đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ ẢNH: CACC

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày 2.10, Lộc bị bắt giữ tại Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, khu vực cửa ngõ tỉnh Lâm Đồng theo hướng đi thành phố Đồng Nai. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu hồi số vàng là tang vật vụ cướp.

Ngày 3.10, Lộc được đưa đến tiệm vàng nói trên và một số địa điểm khác dựng lại hiện trường vụ cướp tiệm vàng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.