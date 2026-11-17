Ngày 17.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Đông Thạnh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với Đặng Xuân Trung (32 tuổi), để điều tra về hành vi cướp giật 278 tờ vé số của một người đàn ông khuyết tật trên địa bàn.

Nghi phạm cướp giật 278 tờ vé số của người đàn ông khuyết tật ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, lúc 8 giờ 10 phút ngày 14.11, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận trình báo của ông H.V.D (62 tuổi, ở xã Bình Mỹ) về việc bị kẻ gian cướp giật vé số (278 tờ, tổng trị giá 2,78 triệu đồng).

Theo nội dung trình báo, sáng 13.11, ông D. đang ngồi trên xe ba bánh bán vé số ở đường Bùi Công Trừng (Ấp 49, xã Đông Thạnh) thì có một người đàn ông chạy xe máy đến giả vờ hỏi mua. Lợi dụng lúc ông D. đưa xấp vé số để chọn, người này bất ngờ giật lấy toàn bộ 278 tờ rồi tăng ga tẩu thoát.

Ông D. đuổi theo trong vô vọng. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp Công an xã Đông Thạnh khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét. Đến khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày (tức chỉ sau 4 giờ nhận tin báo), lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa Đặng Xuân Trung về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật vé số nói trên của ông D.

Công an xã Đông Thạnh đang tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất các thủ tục tố tụng đối với Đặng Xuân Trung về hành vi cướp giật tài sản để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.