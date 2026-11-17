Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 13.11.2026, người đàn ông 62 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, đang ngồi trên chiếc xe ba bánh bán vé số trước địa chỉ 189A đường Bùi Công Trừng, ấp 49, xã Đông Thạnh, TP.HCM.

Bắt nghi phạm cướp 278 tờ vé số của người khuyết tật sau 4 giờ

Một nam thanh niên đi xe máy đến hỏi mua vé số. Khi ông đưa tập vé cho người này lựa chọn, người thanh niên bất ngờ giật toàn bộ số vé rồi tăng ga bỏ chạy.

Tài sản bị cướp giật gồm 278 tờ vé số, trị giá 2,78 triệu đồng. Đây là số vé ông đang bán để mưu sinh.

Đến 8 giờ 10 phút ngày 14.11, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận trình báo của nạn nhân. Ngay sau đó, đơn vị phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM khẩn trương xác minh, truy xét người thực hiện hành vi cướp giật.

Chỉ khoảng 4 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, đến 12 giờ 10 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện và đưa Đặng Xuân Trung, 32 tuổi, về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật 278 tờ vé số của người đàn ông.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.