Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11: Chi 4,8 triệu mua vé, trúng đài Hậu Giang

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo đã bán trúng 3 cây vé số 480 tờ đài Hậu Giang cho 1 khách, mỗi cây vé số trị giá 16 triệu đồng.



Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11, một người "chơi lớn" mua 3 cây vé số giá 4,8 triệu đồng trúng số đài Hậu Giang ẢNH: NVCC

Cụ thể, 480 vé có dãy số cuối là 26, trúng giải tám xổ số Hậu Giang ngày 14 tháng 11. Đại lý tiết lộ người trúng đã chi 4,8 triệu mua vé, bất ngờ trúng toàn bộ. Dù là giải tám, tuy nhiên với đại lý, trúng số là điều may mắn cho khách hàng.

Đại lý vé số Anh Đào ở Đồng Nai thông báo đã bán trúng 16 vé trúng giải tư xổ số TP.HCM ngày 14 tháng 11. Các vé có dãy số cuối may mắn là 78485, mỗi vé trị giá 3 triệu đồng. Đại lý tiết lộ khách mua trước giờ xổ số.

Xổ số ngày 14 tháng 11 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 210949, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 039530, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 667049 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 695090.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng thưởng cho khách may mắn. Cụ thể, 160 vé có dãy số cuối là 4596, trúng giải năm xổ số Vĩnh Long ngày 13 tháng 11, mỗi vé trị giá 1 triệu đồng. "Khách chi 1,6 triệu đồng mua nguyên cây vé cuối của đại lý, may mắn nhận lộc lớn. Chúc mừng khách", đại lý chia sẻ.