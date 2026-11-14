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    Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 - Kết quả xổ số hôm nay thứ bảy

    Xem kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11; Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung, xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay thứ bảy ngày 14.11.2026.
    Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ bảy ngày 14.11.2026.

    Xổ số TP.HCM, Long An, Bình Phước, Đà Nẵng, Quảng Ngãi...

    Kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11: Đang cập nhật...

    Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11

    		TP.HCM
    Long An

    		Bình Phước
    		Hậu Giang
    XSMN thứ bảy



    Giải tám



    Giải bảy



    Giải sáu



    Giải năm



    Giải tư



    Giải ba



    Giải nhì



    Giải nhất



    Giải đặc biệt



    Kết quả xổ số miền Trung ngày 14 tháng 11: Đang cập nhật...

    Xổ số miền Trung ngày 14 tháng 11

    		Đà Nẵng
    Quảng Ngãi

    		Đắk Nông
    XSMN thứ bảy


    Giải tám


    Giải bảy


    Giải sáu


    Giải năm


    Giải tư


    Giải ba


    Giải nhì


    Giải nhất


    Giải đặc biệt


    Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14 tháng 11: Đang cập nhật...

    XSMB thứ bảyKý hiệu trúng đặc biệt
    Giải đặc biệt
    Giải nhất
    Giải nhì
    Giải ba
    Giải tư
    Giải năm
    Giải sáu
    Giải bảy

    Kết quả xổ số điện toán ngày 14 tháng 11: Đang cập nhật...

    Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.

     

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