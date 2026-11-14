Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 - Kết quả xổ số hôm nay thứ bảy

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Xem kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11; Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung, xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay thứ bảy ngày 14.11.2026.

Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả Báocập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 ; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ bảy ngày 14.11.2026. Xổ số TP.HCM, Long An, Bình Phước, Đà Nẵng, Quảng Ngãi... Kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 : Đang cập nhật... Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 TP.HCM

Long An



Bình Phước

Hậu Giang XSMN thứ bảy







Giải tám







Giải bảy







Giải sáu







Giải năm







Giải tư







Giải ba







Giải nhì







Giải nhất







Giải đặc biệt







Kết quả xổ số miền Trung ngày 14 tháng 11: Đang cập nhật... Xổ số miền Trung ngày 14 tháng 11

Đà Nẵng

Quảng Ngãi



Đắk Nông XSMN thứ bảy





Giải tám





Giải bảy





Giải sáu





Giải năm





Giải tư





Giải ba





Giải nhì





Giải nhất





Giải đặc biệt





Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14 tháng 11: Đang cập nhật... XSMB thứ bảy Ký hiệu trúng đặc biệt Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Kết quả xổ số điện toán ngày 14 tháng 11: Đang cập nhật... Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.