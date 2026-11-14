7 tờ vé số trúng 8,1 tỉ đồng xổ số miền Nam, 3 người gặp may mắn

Thông tin được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng giải độc đắc và giải nhất cho khách hàng may mắn trúng xổ số miền Nam.

Vé trúng xổ số miền Nam tổng trị giá gần 8,1 tỉ đồng được đại lý ở TP.HCM đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, trong 7 vé trên có 2 vé trúng giải đặc biệt xổ số An Giang ngày 12 tháng 11, tổng trị giá 4 tỉ đồng. Các vé có dãy số là 011392, được đại lý đến tận nhà đổi thưởng cho khách ở Tây Ninh theo hình thức chuyển khoản.

"Người trúng 2 vé này là phụ nữ ngoài 60 tuổi, mua vé từ người bán dạo. Khi đổi thưởng, có nhiều anh em, họ hàng đến chứng kiến. Số tiền này được khách trích ra để chia cho anh em", anh Lê Du tiết lộ sau khi đã chia sẻ hình ảnh những tờ vé số may mắn lên mạng xã hội.

5 vé còn lại đều trúng xổ số Đồng Nai ngày 11 tháng 11, trong đó có 2 vé trúng giải độc đắc trị giá 4 tỉ đồng với dãy số may mắn là 559512 thuộc sở hữu của 1 khách. Trong khi đó, đại lý cũng đổi thưởng 3 vé trúng giải nhất trị giá gần 100 triệu đồng cho khách khác.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và giải nhất sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, đại lý vé số Thanh Vũ ở Tây Ninh (Long An cũ) đã đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11, tổng trị giá 4,4 tỉ đồng cho 2 khách hàng may mắn. Cụ thể, trong 10 vé, có 2 vé trúng giải đặc biệt với dãy số may mắn là 559512, trúng xổ số Đồng Nai ngày 11 tháng 11. Và 8 vé còn lại trúng giải an ủi đài trên, trị giá 400 triệu đồng. Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản.

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 170086, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 033617 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 727758.