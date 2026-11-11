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    Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11: Hùn 1,6 triệu mua vé, trúng đài Đồng Nai

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11, 2 người hùn 1,6 triệu đồng mua nguyên cây vé số trúng đài Đồng Nai.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11, đại lý vé số Anh Tú ở phường Tây Nam, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ cho 2 khách. 

    Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11: Hùn 1,6 triệu mua vé, trúng đài Đồng Nai - Ảnh 1.

    2 cây vé trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11 đài Đồng Nai xuất hiện

    ẢNH: NVCC

    Cụ thể, các vé có dãy số cuối là 65, trúng giải tám xổ số Đồng Nai ngày 11 tháng 11, tổng trị giá 16 triệu đồng. "2 người hùn 1,6 triệu đồng mua vé, khi trúng thưởng, số tiền được chia đều", đại lý chia sẻ.

    Đại lý vé số Huy Hùng ở TP.HCM cũng thông báo bán trúng nguyên cây vé số mở thưởng xổ số Đồng Nai ngày 11 tháng 11, trúng giải tư tổng trị giá 480 triệu đồng. Các vé có dãy số cuối là 50263.

    Xổ số ngày 11 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 559512, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 203074 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 097885.

    Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11, anh Nguyễn Minh Tuấn, một người bán vé số ở Tây Ninh cho biết đã trúng số đài Vũng Tàu với dãy số đẹp 898888. "Tôi rất thích số 88, nên khi nhận vé này, tôi đã giữ lại, nhất là khi vé này có tứ quý 8888. Chiều xổ, bất ngờ giải tám của đài Vũng Tàu có dãy 88. Với tôi dù là giải nào thì những tờ vé này cũng mang lại may mắn và sự thú vị", anh Tuấn bày tỏ.

    Thời điểm này, nhiều người chơi xổ số cũng "truy tìm" vé có dãy số 888888 trúng xổ số Vũng Tàu ngày 10 tháng 11, vé có dãy số 999999 trúng giải tám xổ số Bến Tre ngày 10 tháng 11 vì là những vé số đẹp, độc lạ. Đại lý vé số Anh Tuấn ở TP.HCM cũng thông báo bán trúng 16 vé giải khuyến khích đài Vũng Tàu cho khách, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng. Các vé có dãy số là 223802.

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