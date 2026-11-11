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    Suốt nhiều năm chỉ chọn dãy số 95, khách TP.HCM trúng 32 tỉ xổ số miền Nam

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Suốt nhiều năm chỉ mua vé số có hai số cuối 95, người đàn ông ngoài 60 tuổi ở TP.HCM bất ngờ trúng 32 tỉ đồng xổ số miền Nam.

    Câu chuyện được anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát tại TP.HCM chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 16 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11, tổng trị giá 32 tỉ đồng cho một khách.

    Mua một dãy số suốt nhiều năm, khách ở TP.HCM trúng 32 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

    Vé trúng độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện tại đại lý Đại Phát

    ẢNH: NVCC

    Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 634295, trúng giải đặc biệt xổ số Tiền Giang ngày 8 tháng 11. Đại lý cho biết khách tới mua ở chi nhánh ở phường Tân Mỹ (TP.HCM), sau khi trúng số đã liên hệ đổi thưởng sớm.

    "Khách trúng là nam, ngoài 60 tuổi. Đây là khách quen của đại lý chúng tôi, suốt nhiều năm qua chỉ mua đúng vé có dãy số cuối là 95. Cuối cùng, may mắn mỉm cười khi trúng tới 32 tỉ đồng. Khách nhận tiền mặt 2 tỉ đồng, còn lại nhận chuyển khoản", anh Vũ Huỳnh chia sẻ.

    Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11 hôm nay.

    Trước đó, anh Lê Chấn Nam, chủ đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) đã đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 2 tỉ đồng cho khách hàng may mắn ở địa phương. Cụ thể, tờ vé có dãy số là 209991, trúng giải đặc biệt xổ số Bình Thuận ngày 5 tháng 11. Đại lý tiết lộ người trúng số là nam, ngoài 30 tuổi sống ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ), nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

    Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 130694, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 283802 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 267832.

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