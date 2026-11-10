Mua vé ở Cà Mau, về nhà phát hiện trúng độc đắc xổ số miền Nam

Câu chuyện được anh Lê Chấn Nam, chủ đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 2 tỉ đồng cho khách hàng may mắn ở địa phương.

Vé trúng độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện ở đại lý vé số Chấn Nam ẢNH: NVCC

Cụ thể, tờ vé có dãy số là 209991, trúng giải đặc biệt xổ số Bình Thuận ngày 5 tháng 11. Đại lý tiết lộ người trúng số là nam, ngoài 30 tuổi sống ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ), nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

"Khách có việc về Cà Mau, mua 1 tờ vé số ủng hộ người bán dạo. Bất ngờ tờ vé này trúng độc đắc nên khi về lại Cần Thơ đã liên hệ đại lý của tôi để đổi thưởng", đại lý Chấn Nam chia sẻ sau khi đăng tải hình ảnh tờ vé số may mắn lên mạng để chúc mừng khách.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11 hôm nay.

Gần đây, anh Lê Du, chủ đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) đã đổi thưởng 28 tờ vé số trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11, tổng trị giá 13,1 tỉ đồng. Cụ thể, 6 vé trúng giải đặc biệt có dãy số may mắn là 122483, trúng 12 tỉ đồng xổ số Bình Dương ngày 6 tháng 11. 22 vé còn lại trúng giải an ủi đài trên, tổng trị giá 1,1 tỉ đồng. Đại lý cho biết đã đổi thưởng cho 12 khách trúng độc đắc và an ủi chủ yếu qua hình thức chuyển khoản.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 9 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 921440, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 539500 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 357120.