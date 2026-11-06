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    Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11: Dãy số giúp nhiều người trúng đài Trà Vinh

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11, nhiều người mua dãy số này của đài Trà Vinh đã gặp may mắn.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11, nhiều đại lý vé số ở miền Tây thông báo bán trúng cho nhiều khách hàng mua ngay dãy số may mắn đài Trà Vinh. 

    Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11: Dãy số giúp nhiều người trúng đài Trà Vinh - Ảnh 1.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11, nhiều đại lý vé số ở miền Tây thông báo bán trúng cho nhiều khách hàng mua ngay dãy số may mắn đài Trà Vinh

    ẢNH: NVCC

    Cụ thể, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) thông báo đã bán trúng 16 vé giải ba xổ số Trà Vinh ngày 6 tháng 11 cho nhiều khách. Các vé có dãy số cuối may mắn là 01040, mỗi vé trị giá 10 triệu đồng.

    Trong khi đó, cũng với dãy số cuối trên của đài Trà Vinh, đại lý vé số Phi Phụng ở phường Nguyệt Hóa (Vĩnh Long) cũng thông báo bán trúng cho khách. "Khách mua 5 vé, vì mình còn 6 vé nên mời khách mua hết 6 vé và khách đồng ý. Sau khi có kết quả xổ số, may mắn đã đến", đại lý chia sẻ sau khi đã chúc mừng khách trên mạng xã hội.

    Xổ số ngày 6 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 598254, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 122483 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 836482.

    Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11, đại lý vé số Huy Hùng ở TP.HCM thông báo đã bán trúng 16 vé trúng giải khuyến khích đài Bình Thuận cho khách. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 279991, trúng giải khuyến khích xổ số Bình Thuận ngày 5 tháng 11 trị giá 6 triệu đồng/vé. Đại lý tìm khách tới đổi thưởng cũng như đăng hình ảnh những tờ vé trúng để chúc mừng khách hàng.

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