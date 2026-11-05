Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11: Vé trúng đài Bình Thuận xuất hiện tại TP.HCM

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11, đại lý vé số Huy Hùng ở TP.HCM thông báo đã bán trúng 16 vé trúng giải khuyến khích đài Bình Thuận cho khách.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11 đài Bình Thuận lộ diện tại TP.HCM ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 279991, trúng giải khuyến khích xổ số Bình Thuận ngày 5 tháng 11 trị giá 6 triệu đồng/vé. Đại lý tìm khách tới đổi thưởng cũng như đăng hình ảnh những tờ vé trúng để chúc mừng khách hàng.

Đại lý vé số Thảo Nguyên ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng giải khuyến khích xổ số Tây Ninh ngày 5 tháng 11. Các vé có dãy số là 133920, sai lệch 1 số ở vị trí hàng ngàn trong dãy độc đắc.

Xổ số ngày 5 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 130920, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 557370 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 209991.

Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ năm hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11, chị Thùy Dương, kinh doanh vé số ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thông báo bán trúng 16 tờ vé đài Đồng Nai cho khách hàng mua vé dãy số độc lạ. Cụ thể, 16 vé dãy 000010, trúng giải tám xổ số Đồng Nai ngày 4 tháng 11 tổng trị giá 1,6 triệu đồng. Đại lý cho biết rất bất ngờ khi vé có dãy số đẹp, độc lạ này trúng số, chị đã đổi thưởng cho khách may mắn qua hình thức chuyển khoản.