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    Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11: Đại lý bán trúng nguyên cây vé trúng đài TP.HCM

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11, nhiều người cùng chi 1,6 triệu đồng mua nguyên cây vé số 160 tờ trúng đài TP.HCM.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ đài TP.HCM cho nhiều khách.

    Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11: Đại lý bán trúng nguyên cây vé trúng đài TP.HCM- Ảnh 1.

    Cây vé trúng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 đài TP.HCM xuất hiện ở đại lý vé số Thành Đạt

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 2048 trúng giải sáu xổ số TP.HCM ngày 2 tháng 11, mỗi vé trị giá 400.000 đồng. Đại lý cho biết cây vé này được nhiều khách cùng mua, tổng tiền là 1,6 triệu đồng. Hiện đại lý đã hỗ trợ đổi thưởng cho nhiều người may mắn theo hình thức chuyển khoản.

    Xổ số ngày 2 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 247230, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 022321 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 068695.

    Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11, đại lý vé số Phi Phụng ở phường Nguyệt Hóa, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo đã phân phối cho bạn hàng bán trúng 16 tờ vé đài Đà Lạt cho khách. Cụ thể, các vé đều có dãy số may mắn là 355065 trúng giải an ủi xổ số Đà Lạt ngày 1 tháng 11, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng, tổng trị giá 800 triệu đồng. Đại lý cho biết đang tìm khách mua trúng số tới đổi thưởng.


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