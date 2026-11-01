Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11: Vé trúng số đài Đà Lạt xuất hiện sớm

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11, đại lý vé số Phi Phụng ở phường Nguyệt Hóa, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo đã phân phối cho bạn hàng bán trúng 16 tờ vé đài Đà Lạt cho khách.

16 vé trúng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11 đài Đà Lạt xuất hiện sớm ở đại lý vé số Phi Phụng ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Cụ thể, các vé đều có dãy số may mắn là 355065 trúng giải an ủi xổ số Đà Lạt ngày 1 tháng 11, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng, tổng trị giá 800 triệu đồng. Đại lý cho biết hiện đang tìm khách mua trúng số tới đổi thưởng.

Xổ số ngày 1 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 987826, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 426477 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 455065.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng cho khách 11 tờ vé số trúng đài TP.HCM. Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 87562, trúng giải tư xổ số TP.HCM ngày 31 tháng 10, mỗi vé trị giá 3 triệu đồng. Đại lý đã đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản cũng như đăng tải hình ảnh những tờ vé may mắn để chúc mừng khách.



