Mua sát giờ mở thưởng, nữ công nhân trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam

Anh Phạm Ngọc Tân, đại diện đại lý vé số Lộc Phát ở Đồng Nai cho biết đã đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ với dãy số 784850 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



3 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 3 tờ vé số may mắn là nữ công nhân ở Đồng Nai. Người này mua vé từ một người bán dạo sau khi tan ca, khi chỉ còn ít phút nữa là đến giờ mở thưởng xổ số ngày 28.10. Nghĩ rằng mình không trúng giải nên chị không dò vé ngay mà để đến ngày hôm sau mới kiểm tra. Không ngờ, cả 3 tờ vé đều trúng độc đắc khiến chị vui mừng. Chúng tôi đã đến tận nhà đổi thưởng nhưng không hỏi về dự định sử dụng số tiền sau khi nhận thưởng của chị ấy", anh Phạm Ngọc Tân chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10 hôm nay.

Gần đây, chị Uyên Bùi, đại diện đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) đã đổi thưởng 4 tờ vé số trúng giải độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 đài Đồng Nai. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 220019, đại lý tiết lộ người trúng số là nam, ngoài 30 tuổi, mua 4 vé và gặp may mắn. Người này nhận tiền mặt.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 150822, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 540657 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 501493.