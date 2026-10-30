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    Mua 4 tờ vé cùng dãy số, trúng 8 tỉ xổ số miền Nam đài Đồng Nai

    Cao An Biên - Dương Lan
    4 tờ vé số có cùng dãy số thuộc đài Đồng Nai giúp người đàn ông trúng 8 tỉ đồng xổ số miền Nam.

    Câu chuyện được chị Uyên Bùi, đại diện đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 4 tờ vé số trúng giải độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 đài Đồng Nai.

    Mua 4 tờ vé cùng dãy số, trúng 8 tỉ xổ số miền Nam đài Đồng Nai - Ảnh 1.

    4 tờ vé số trúng giải độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 đài Đồng Nai được đại lý vé số Anh Tuấn đổi thưởng

    ẢNH: NVCC

    Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 220019, trúng giải đặc biệt xổ số Đồng Nai ngày 28 tháng 10. Đại lý tiết lộ người trúng số là nam, ngoài 30 tuổi, mua 4 vé và gặp may mắn. Người này nhận tiền mặt.

    Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10 hôm nay.

    Trước đó, đại lý vé số Yến Trâm ở phường Bình Tân, TP.HCM cho biết đã đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé có dãy số 083816 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

    "Chủ nhân của tờ vé số may mắn này là người đàn ông cũng ở TP.HCM, cách đại lý hơn 10 km. Ông ấy một mình đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Tôi nghe nhân viên báo lại rằng ông ấy được người nhà cho tờ vé số này, may mắn trúng độc đắc. Chúng tôi không hỏi thêm dự định sử dụng tiền trúng số của ông ấy sau khi đổi thưởng", đại lý vé số Yến Trâm cho biết. 


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