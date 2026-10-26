Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10: Tin vui cho khách mua dãy 454677 đài TP.HCM

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10, đại lý vé số Thu Diễm ở phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) thông báo bán trúng 16 vé giải nhì đài TP.HCM cho khách hàng may mắn.

Đại lý vé số Thu Diễm ở phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) thông báo bán trúng 16 vé giải nhì xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10 đài TP.HCM cho khách hàng may mắn ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 454677 trúng xổ số TP.HCM ngày 26 tháng 10. Đại lý tiết lộ hiện đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản. Chị Thu Diễm cũng chia sẻ hình ảnh những tờ vé may mắn lên mạng xã hội để chúc mừng khách.

Xổ số ngày 26 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 472899, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 987692 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 929097.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10, đại lý vé số Chọn 57 ở Tây Ninh cho biết đã bán nguyên cây vé trúng số. Theo đó, 160 tờ có 2 số cuối là 59 thuộc xổ số Đà Lạt ngày 25 tháng 10 trúng giải tám. Đại lý tiết lộ chủ nhân là khách quen, đã nhận thưởng qua chuyển khoản, người này thường xuyên mua nguyên cây vé gồm 160 tờ với giá 1,6 triệu đồng.