Chị mua vé số tặng em 1 vé, cả hai trúng 6 tỉ xổ số miền Nam

Câu chuyện được đại lý vé số Thanh Hiếu ở xã Thạnh Phước, Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 33 tờ vé số trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10, tổng trị giá 7,5 tỉ đồng.

Nhiều vé trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 đài Bình Dương được đại lý đổi thưởng ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Cụ thể, trong 33 vé trên có 3 vé trúng độc đắc xổ số Bình Dương ngày 23 tháng 10 với dãy số trúng độc đắc là 370218. 30 vé còn lại trúng giải an ủi. Đại lý cho biết 33 vé trên thuộc sở hữu của 10 khách khác nhau.

"Trong đó, 3 vé độc đắc là của hai chị em. Người chị ngoài 40 tuổi mua 3 vé, tặng em 1 vé. Sau khi có kết quả xổ số, cả hai chị em đều trúng độc đắc, tổng trị giá 6 tỉ đồng. Chúng tôi đã đổi thưởng cho khách bằng tiền mặt", phía đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 hôm nay.

Trước đó, đại lý vé số Thu Hiền ở Tây Ninh đã đổi thưởng 21 tờ vé số trúng giải độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 cho 10 khách, tổng trị giá giải thưởng là 6,9 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, trong 21 vé trên có 3 vé trúng giải đặc biệt trị giá 6 tỉ đồng với dãy số là 235118 trúng xổ số Hậu Giang ngày 17 tháng 10. 18 vé còn lại trúng giải an ủi khi có dãy số cuối là 35118, tổng trị giá là 900 triệu đồng.