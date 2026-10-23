Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10: Cọc vé trúng 39,2 tỉ đài Bình Dương lộ diện

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10, chị Lê Thị Kim Thanh, chủ hệ thống đại lý vé số Long Dương Thuận Phát ở Tây Ninh thông báo bán trúng 16 vé cho khách. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 138151, trúng giải khuyến khích xổ số Vĩnh Long ngày 23 tháng 10, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng.

Hình ảnh cây vé trúng 39,2 tỉ xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 đài Bình Dương đang được dân mạng chia sẻ, nhiều người mong chờ sự xuất hiện của chủ nhân may mắn Ảnh: Đại lý cung cấp

Đại lý vé số Kiều Linh ở TP.HCM chia sẻ hình ảnh đổi thưởng nhiều vé trúng giải sáu xổ số Bình Dương ngày 23 tháng 10. Các vé có dãy số cuối là 4594, hiện đại lý đã đổi thưởng cho người may mắn.

Một đại lý vé số ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng chia sẻ hình ảnh nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải độc đắc và an ủi đài Bình Dương chiều nay trị giá 39,2 tỉ đồng. Trong đó, có 16 vé trúng giải đặc biệt trị giá 32 tỉ đồng, còn lại là 144 vé trúng giải an ủi. Người chơi xổ số đang mong chờ chủ nhân những tờ vé này lộ diện sớm.

Xổ số ngày 23 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 138051, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 370218 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 177413.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10, đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long thông báo đã đổi thưởng cho khách có vé trúng xổ số Bình Thuận. Cụ thể, tờ vé có dãy số cuối 000261 trúng giải ba, trị giá 10 triệu đồng.