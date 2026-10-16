Trúng 2 tỉ xổ số miền Nam, cụ bà ở TP.HCM định về quê ăn tết lớn

Đó là chia sẻ từ anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) sau khi đã đổi thưởng 1 tờ vé trúng độc đắc 2 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10 cho khách hàng đặc biệt.

Tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10 đài Đồng Nai mà đại lý vé số Mỹ Hạnh đổi thưởng cho khách ẢNH: NVCC

Cụ thể, tờ vé có dãy số may mắn là 953606, trúng độc đắc xổ số Đồng Nai ngày 14 tháng 10. Đại lý cho biết người trúng là một khách 74 tuổi ở khu vực quận Bình Tân cũ, đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản.

"Bà được con cháu cho tiền chi tiêu hằng ngày, trích ra mua 1 tờ vé số và bất ngờ trúng độc đắc 2 tỉ đồng. Khi bà trúng, con cháu trong nhà đều biết, hỗ trợ bà đổi thưởng. Bà cho biết Tết Đinh Mùi 2027 này sẽ về quê ăn tết lớn", anh Lê Du chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10 hôm nay.

Trước đó, đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé có dãy số 206606 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 636638, đài An Giang ngày với dãy số trúng độc đắc là 120192 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 785898.