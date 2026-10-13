Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10: Trúng đài Vũng Tàu, nhận chuyển khoản ngay

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10, đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cho biết đã bán và đổi thưởng cho khách có 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 31975 thuộc xổ số Vũng Tàu trúng giải tư.

"Người trúng là khách quen của đại lý, vừa mới có kết quả xổ số miền Nam hôm nay khách đã liên hệ đổi thưởng. Người này ngày nào cũng mua cọc lẻ gồm 16 vé, nhận thưởng qua chuyển khoản", đại lý vé số Hải Trinh cho hay.

Những tờ trúng đài Vũng Tàu theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Trong khi đó, đại lý vé số Lộc Phát ở TP.HCM cũng đăng tải hình ảnh sau khi đã bán nguyên cây vé trúng số. Theo đó, 160 tờ có 2 số cuối là 59 cũng thuộc đài Vũng Tàu trúng giải tám, đại lý đang chờ khách liên hệ đổi thưởng.

Xổ số ngày 13 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 542064, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 056006 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 191384.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán và đổi thưởng cho hai người trúng số. Theo đó, 160 tờ có 2 số cuối là 92 thuộc đài Đồng Tháp và 160 tờ có 2 số cuối là 91 thuộc đài Cà Mau trúng giải tám. Đại lý cho biết, 2 cọc nguyên cây của hai khách quen, họ đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền qua chuyển khoản.

Trong khi đó, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cũng thông báo đã bán 80 tờ vé trúng số. Cụ thể, 80 tờ có dãy số cuối 91713 thuộc xổ số Đồng Tháp ngày 12 tháng 10 trúng giải nhì.