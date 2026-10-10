Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10: Chi tiền mua nguyên cây, trúng đài Hậu Giang

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10, đại lý vé số Chọn 57 ở Tây Ninh thông báo đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Theo đó, nguyên cây vé gồm 160 tờ có 2 số cuối là 53 thuộc xổ số Hậu Giang trúng giải tám. Hiện đại lý đã đổi thưởng cho khách may mắn, nhận tiền qua chuyển khoản.

Những tờ vé trúng đài Hậu Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Trong khi đó, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết đã bán nguyên cây vé trúng giải ba. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối 65646 cũng thuộc xổ số Hậu Giang ngày 10 tháng 10 trúng 1,6 tỉ đồng.

"160 tờ trúng giải ba được đại lý giao bạn hàng bán nhiều khách khác nhau, hiện chúng tôi đang chờ khách liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Chấn Nam cho hay.

Xổ số ngày 10 tháng 10 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 517827, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 306427, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 206606 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 900389.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 10 chiều qua, đại lý vé số Anh Tú ở phường Tây Nam, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng 16 vé đài Bình Dương cho 3 khách may mắn.

Cụ thể, các vé trên trúng giải khuyến khích nhờ dãy số 556547, chỉ sai khác một số so với dãy số độc đắc trúng xổ số Bình Dương ngày 9 tháng 10, là dãy số đẹp 556557. "3 khách may mắn được chúng tôi thông báo tin vui và hỗ trợ đổi thưởng", đại lý vé số Anh Tú bày tỏ.