Đi đám cưới về tình cờ mua 14 tờ vé số, trúng lớn xổ số miền Nam

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng 14 tờ trúng số cho khách. Theo đó, 14 tờ có dãy số 068674 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10 trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, những tờ trúng độc đắc của đài này có dãy số 668674.



14 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 14 tờ vé số may mắn là người đàn ông ở Vĩnh Long. Người này đi đám cưới về dọc đường thấy người bán dạo nên mua ủng hộ. Sau khi có kết quả xổ số ngày 4 tháng 10 đã đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phú Vinh cho hay.

Đại lý vé số Trường Thịnh ở Cà Mau cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 15 tờ vé số trúng an ủi. Cụ thể, 4 tờ có dãy số 508223 và 11 tờ có dãy số 608233 thuộc xổ số Sóc Trăng ngày 7 tháng 10 trúng an ủi trị giá 750 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng lớn sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 10 hôm nay.

Gần đây, sau khi mở thưởng xổ số Vũng Tàu ngày 6 tháng 10, đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc, tổng trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 914112, được đổi thưởng cho 2 khách khác nhau, trong đó, một người trúng 1 tờ, lãnh tiền mặt và người còn lại trúng 2 vé.

Hôm qua xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 999472 đài An Giang ngày với dãy số trúng độc đắc là 924168 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 088061.