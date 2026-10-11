Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10: Tìm người trúng số đài Đà Lạt

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10, đại lý vé số Duy Thanh ở Tây Ninh thông báo đã phân phối cho bạn hàng bán trúng 16 vé đài Đà Lạt cho nhiều khách.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10 đài Đà Lạt xuất hiện ở nhiều đại lý ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 102853, trúng giải khuyến khích xổ số Đà Lạt ngày 11 tháng 10, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng. Các vé này chỉ sai khác so với dãy số trúng độc đắc đài này 1 con số ở hàng trăm. Hiện đại lý đã thông báo tin vui lên mạng xã hội để tìm khách mua trúng tới đổi thưởng.

Đại lý vé số Thảo Minh ở Lâm Đồng cũng chia sẻ hình ảnh tờ vé số trúng giải an ủi xổ số miền Nam chủ nhật đài Đà Lạt hôm nay, với dãy số may mắn là 802253 trị giá 50 triệu đồng. Hiện nhiều người chơi xổ số mong chờ sự xuất hiện của những vé trúng độc đắc.

Xổ số ngày 11 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 228460, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 667748 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 102253.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10, đại lý vé số Chọn 57 ở Tây Ninh thông báo đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Theo đó, nguyên cây vé gồm 160 tờ có 2 số cuối là 53 thuộc xổ số Hậu Giang trúng giải tám. Đại lý đã đổi thưởng cho khách may mắn, nhận tiền qua chuyển khoản.

Trong khi đó, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết đã bán nguyên cây vé trúng giải ba. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối 65646 cũng thuộc xổ số Hậu Giang ngày 10 tháng 10 trúng 1,6 tỉ đồng.