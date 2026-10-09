Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 10: Dãy số 556557 trúng độc đắc đài Bình Dương

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 10, đại lý vé số Anh Tú ở phường Tây Nam, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng 16 vé đài Bình Dương cho 3 khách may mắn.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 10 đài Bình Dương lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé trên trúng giải khuyến khích nhờ dãy số 556547, chỉ sai khác một số so với dãy số độc đắc trúng xổ số Bình Dương ngày 9 tháng 10, là dãy số đẹp 556557. "3 khách may mắn đã được chúng tôi thông báo tin vui và hỗ trợ đổi thưởng. Chúng tôi cũng đang chờ những người trúng độc đắc dãy số 556557 xuất hiện", đại lý vé số Anh Tú bày tỏ.

Xổ số ngày 9 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 120550, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 556557 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 364953.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã trúng 16 tờ vé số. Theo đó, 16 tờ có dãy số 028061 thuộc đài Bình Thuận trúng khuyến khích. "Những tờ vé số này được tôi giữ lại vì bán ế, bất ngờ trúng khuyến khích. Chúng tôi đang chờ những khách có vé trúng xổ số miền Nam đến đổi thưởng", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.