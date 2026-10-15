Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10: 10 người trúng 1,2 tỉ đài Bình Thuận

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10, đại lý vé số Đại Ngọc ở xã Tiểu Cần, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo đã bán trúng và hỗ trợ đổi thưởng 32 tờ vé đài Bình Thuận cho 2 khách, tổng trị giá 896 triệu đồng.

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10 đài Bình Thuận có 32 tờ vé trúng tổng 896 triệu đồng xuất hiện ở đại lý vé số Đại Ngọc ẢNH: NVCC

Trong đó, có 16 vé mang dãy số 258898 trúng giải an ủi xổ số Bình Thuận ngày 15 tháng 10 thuộc sở hữu của một khách, các vé tổng trị giá 800 triệu đồng. Khách còn lại trúng 16 vé giải khuyến khích với dãy số 758897, tổng số tiền trúng thưởng là 96 triệu đồng. Sau đó, đại lý đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để chúc mừng những người may mắn.

Đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng thông báo đã bán trúng 32 vé giải ba xổ số Bình Thuận cho 8 khách. Cụ thể, các vé có dãy số cuối là 74460, tổng trị giá 320 triệu đồng. Hiện đại lý đã đổi thưởng cho các khách qua hình thức chuyển khoản.

Như vậy, 64 tờ vé số thuộc sở hữu của 10 người trúng tổng hơn 1,2 tỉ đồng đài Bình Thuận đã lộ diện sớm. Xổ số ngày 15 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 636638, đài An Giang ngày với dãy số trúng độc đắc là 120192 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 785898.

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hàng loạt vé trúng giải ba xổ số Bình Thuận ngày 15 tháng 10 xuất hiện ở đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ẢNH: NVCC

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng và đổi thưởng 32 tờ vé số có cùng dãy số cuối may mắn cho nhiều khách mua đài Đồng Nai.

Cụ thể, các vé cùng có dãy số cuối là 91506, trúng giải nhì xổ số Đồng Nai ngày 14 tháng 10 tổng trị giá 480 triệu đồng, tức 15 triệu đồng/vé. Đại lý tiết lộ 32 vé được nhiều khách tại TP.HCM mua, trong đó có 6 vé khách mua từ người bán dạo, 26 vé còn lại được mua trực tiếp tại đại lý. Hiện đại lý vé số Thúy Hòa đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách may mắn.