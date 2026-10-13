Con rể mua 3 tờ vé số tặng mẹ vợ, trúng độc đắc xổ số miền Nam

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng 3 tờ vé trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 3 tờ có dãy số 228460 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10 trúng 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10 ẢNH: NVCC

"Con rể khi ngồi dự tiệc thấy người bán dạo vào mời nên đã mua 3 tờ vé số tặng mẹ vợ, may mắn những tờ này trúng độc đắc. Chúng tôi đến nhà họ đổi thưởng, gia đình nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Vì cả gia đình quá vui mừng nên chưa nghĩ đến việc phân chia số tiền trúng thưởng. Họ cho biết sẽ bàn bạc cụ thể trong thời gian tới", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Ngọc Lịnh ở Đồng Tháp cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ vé trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 517827 thuộc xổ số TP.HCM ngày 10 tháng 10 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10 hôm nay.

Gần đây, chị Ngô Thị Trâm, đại diện đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Kiên Giang trị giá 2 tỉ đồng.

Cụ thể, tờ vé trên có dãy số may mắn là 062977, trúng xổ số Kiên Giang ngày 4 tháng 10. Đại lý cho biết chủ nhân tờ vé là người đàn ông 30 tuổi, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10 chiều qua mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 290770, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 725063 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 683310.