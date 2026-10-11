Trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, sang tỉnh khác đổi thưởng để bảo mật

Đại lý vé số Vô Tiếp ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã đổi thưởng cho khách có 6 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 088061 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



6 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người đàn ông ở Vĩnh Long. Ông ấy trên đường đi qua Đồng Tháp giải quyết công việc cá nhân, gặp người bán dạo còn ế 6 tờ vé số nên mua ủng hộ. Vì không muốn nhiều người biết bản thân trúng số, người đàn ông đã đến đại lý của tôi ở Tây Ninh để đổi thưởng. Khách nhận tiền qua chuyển khoản, dự định sẽ lấy vốn làm ăn và chi tiêu cá nhân", đại lý vé số Vô Tiếp chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Thiên Phát ở TP.HCM cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 4 tờ có dãy số 999472 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 8 tháng 10 trúng 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10 hôm nay.

Gần đây, sau khi mở thưởng xổ số Vũng Tàu ngày 6 tháng 10, đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc, tổng trị giá 6 tỉ đồng. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 914112, được đổi thưởng cho 2 khách khác nhau, trong đó, một người trúng 1 tờ, lãnh tiền mặt và người còn lại trúng 2 vé.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 517827, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 306427, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 206606 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 900389.