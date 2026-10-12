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    Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10: Hai người trúng nguyên cây, nhận chuyển khoản ngay

    Dương Lan - Cao An Biên
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10, một đại lý vé số ở TP.HCM cho biết đã bán và đổi thưởng cho hai người trúng nguyên cây vé đài Đồng Tháp, Cà Mau.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán và đổi thưởng cho hai người trúng số. Theo đó, 160 tờ có 2 số cuối là 92 thuộc đài Đồng Tháp và 160 tờ có 2 số cuối là 91 thuộc đài Cà Mau trúng giải tám. Đại lý cho biết, 2 cọc nguyên cây của hai khách quen, họ đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền qua chuyển khoản. 

    Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10: Hai người trúng nguyên cây, nhận chuyển khoản ngay - Ảnh 1.

    Những tờ vé trúng đài Đồng Tháp, đài Cà Mau theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    Trong khi đó, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cũng thông báo đã bán 80 tờ vé trúng số. Cụ thể, 80 tờ có dãy số cuối 91713 thuộc xổ số Đồng Tháp ngày 12 tháng 10 trúng giải nhì. 

    "5 cặp vé lẻ được đại lý bán cho nhiều người khác nhau. Hiện chúng tôi đã đăng kết quả lên mạng xã hội để khách biết và liên hệ đổi thưởng", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ. 

    Xổ số ngày 12 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 290770, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 725063 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 683310.

    Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10 chiều qua, đại lý vé số Duy Thanh ở Tây Ninh thông báo đã phân phối cho bạn hàng bán trúng 16 vé đài Đà Lạt cho nhiều khách.

    Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 102853, trúng giải khuyến khích xổ số Đà Lạt ngày 11 tháng 10, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng. Các vé này chỉ sai khác so với dãy số trúng độc đắc đài này 1 con số ở hàng trăm. 

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