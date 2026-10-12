Nhờ người bán dạo chọn giúp 1 vé, trúng độc đắc xổ số miền Nam tại TP.HCM

Câu chuyện được chị Ngô Thị Trâm, đại diện đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Kiên Giang trị giá 2 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam được đại lý Vĩnh Tân đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, tờ vé trên có dãy số may mắn là 062977, trúng xổ số Kiên Giang ngày 4 tháng 10. Đại lý cho biết chủ nhân tờ vé là người đàn ông 30 tuổi, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

"Khách ngồi trong tiệm net thì được người bán dạo mời mua. Khách nhờ người bán chọn giúp 1 tờ, sau khi xổ số thì phát hiện trúng độc đắc. Sau đó, khách liền gọi điện cho cha mẹ đi đổi thưởng cùng. Tôi vừa sinh em bé, đang ở cữ ngày cuối nhưng vẫn hỗ trợ khách đổi thưởng", chị Trâm chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10 hôm nay.

Trước đó, đại lý vé số Vô Tiếp ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã đổi thưởng cho khách có 6 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 088061 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người đàn ông ở Vĩnh Long. Ông ấy trên đường đi qua Đồng Tháp giải quyết công việc cá nhân, gặp người bán dạo còn ế 6 tờ vé số nên mua ủng hộ. Vì không muốn nhiều người biết bản thân trúng số, người đàn ông đã đến đại lý của tôi ở Tây Ninh để đổi thưởng. Khách nhận tiền qua chuyển khoản, dự định sẽ lấy vốn làm ăn và chi tiêu cá nhân", đại lý vé số Vô Tiếp chia sẻ.

Mới đây, đại lý vé số Thần Tài Bảo Bình ở Đồng Nai đã đổi thưởng 160 vé số trúng giải tám xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 đài TP.HCM trị giá 16 triệu đồng cho 1 khách. Các vé này có số cuối là 96.