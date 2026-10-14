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    Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10: Nhiều khách mua cùng dãy số, trúng đài Đồng Nai

    Cao An Biên - Dương Lan
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10, nhiều khách ở TP.HCM mua vé có cùng dãy số may mắn trúng đài Đồng Nai, được đại lý đổi thưởng ngay.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng và đổi thưởng 32 tờ vé số có cùng dãy số cuối may mắn cho nhiều khách mua đài Đồng Nai.

    Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10: Trúng đài Đồng Nai khi mua cùng dãy số - Ảnh 1.

    Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10 đài Đồng Nai xuất hiện sớm

    ẢNH: NVCC

    Cụ thể, các vé cùng có dãy số cuối là 91506, trúng giải nhì xổ số Đồng Nai ngày 14 tháng 10 tổng trị giá 480 triệu đồng, tức 15 triệu đồng/vé. Đại lý tiết lộ 32 vé được nhiều khách tại TP.HCM mua, trong đó có 6 vé khách mua từ người bán dạo, 26 vé còn lại được mua trực tiếp tại đại lý. Hiện đại lý vé số Thúy Hòa đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách may mắn.

    Xổ số ngày 14 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 953606, đài Cần Thơ ngày với dãy số trúng độc đắc là 589130 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 483213.

    Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ tư hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10: Trúng đài Đồng Nai khi mua cùng dãy số - Ảnh 2.

    Đại lý vé số Thúy Hòa đổi thưởng gần nửa tỉ đồng cho nhiều khách cùng mua dãy số may mắn

    ẢNH: NVCC

    Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10, đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cho biết đã bán và đổi thưởng cho khách có 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 31975 thuộc xổ số Vũng Tàu trúng giải tư. "Người trúng là khách quen của đại lý, vừa mới có kết quả xổ số miền Nam khách đã liên hệ đổi thưởng. Người này ngày nào cũng mua cọc lẻ gồm 16 vé, nhận thưởng qua chuyển khoản", đại lý vé số Hải Trinh cho hay.


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