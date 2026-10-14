36 vé trúng 33 tỉ xổ số miền Nam: Một người ở TP.HCM gặp may mắn

Đó là chia sẻ từ đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt ở TP.HCM sau khi đã hỗ trợ đổi thưởng 36 vé trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10 cho nhiều khách, tổng trị giá là 33 tỉ đồng.

Hàng loạt vé trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10 đài TP.HCM xuất hiện ở đại lý vé số Minh Nhựt ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé trúng độc đắc có dãy số may mắn là 290700, mở thưởng xổ số TP.HCM ngày 12 tháng 10. Trong khi đó, 20 vé trúng giải an ủi còn lại cũng thuộc đài TP.HCM, trúng tổng số tiền là 1 tỉ đồng.

Đại lý tiết lộ 16 vé trúng độc đắc trên thuộc sở hữu của 1 người. Người này mua vé ở tỉnh khác, xong về TP.HCM (Bình Dương cũ) đổi thưởng. Đại lý vé số Minh Nhựt được nhiều người biết tới ở TP.HCM vì thường xuyên đổi thưởng độc đắc và các giải cao cho khách.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc lẫn an ủi được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10 hôm nay.

Trước đó, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng 3 tờ vé trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 3 tờ có dãy số 228460 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10 trúng 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Con rể khi ngồi dự tiệc thấy người bán dạo vào mời nên đã mua 3 tờ vé số tặng mẹ vợ, may mắn những tờ này trúng độc đắc. Chúng tôi đến nhà họ đổi thưởng, gia đình nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Vì cả gia đình quá vui mừng nên chưa nghĩ đến việc phân chia số tiền trúng thưởng. Họ cho biết sẽ bàn bạc cụ thể trong thời gian tới", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 542064, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 056006 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 191384.