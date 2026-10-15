Trúng độc đắc xổ số miền Nam, người phụ nữ nhờ đại lý đổi thưởng trong đêm

Đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé có dãy số 206606 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của tờ vé số này là người phụ nữ ở Đồng Tháp, bà ấy mua vé ở chợ Mỹ Phước Tây. Sau khi trúng độc đắc, người này nhờ chúng tôi đến nhà đổi thưởng, tôi đã xuống Đồng Tháp ngay trong đêm, khách nhận tiền qua chuyển khoản. Nhận số tiền lớn, chủ nhân cho biết sẽ gửi ngân hàng và sẽ tính toán sử dụng sau", đại lý vé số Hải Trinh cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Kim Anh II ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé có dãy số 542064 thuộc xổ số Bến Tre ngày 13 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10 hôm nay.

Gần đây, đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt ở TP.HCM đã hỗ trợ đổi thưởng 36 vé trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10 cho nhiều khách, tổng trị giá là 33 tỉ đồng.

Cụ thể, những vé trúng độc đắc có dãy số may mắn là 290700, mở thưởng xổ số TP.HCM ngày 12 tháng 10. Trong khi đó, 20 vé trúng giải an ủi còn lại cũng thuộc đài TP.HCM, trúng tổng số tiền là 1 tỉ đồng.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 953606, đài Cần Thơ ngày với dãy số trúng độc đắc là 589130 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 483213.